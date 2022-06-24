S. Arabistan ile ticaret hedefi 10 milyar dolar

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Türkiye'ye ziyareti iki ülke arasındaki ticareti de hızlandıracak. Son yıllarda iki ülke arasında yaşanan gerginlik ticareti olumsuz yansıdı . Suudi Arabistan'dan gelen ziyaretçi sayısı 747 binlerden 10 bine gerilerken, 6 milyar doları aşan ticaret hacmi de 2021 sonu itibarıyla 3.7 milyar dolara düştü.

SON 2 YILDA DENGE DEĞİŞTİ

2013-2020 yılları arasında yapılan ticarette Türkiye Suudi Arabistan'a daha fazla mal satarken, son iki yılda rüzgar tersine döndü. TÜİK verilerine göre Türkiye geçen yıl Suudi Arabistan'a 265 milyon dolarlık ihraç gerçekleştirdi. Bu ülkeden yapılan ithalat ise 3.4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu yılın ilk 4 ayında ise 125 milyon dolarlık ihracata karşın 1.5 milyar dolarlık ithalat yapıldı.

'BİRLİKTE ÇALIŞALIM' MESAJI

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Suudi Arabistan'ın bölgesinde büyük öneme sahip olduğunu , geçmişte iki ülke arasında müteahhitlik dahil çeşitli alanlarda güzel işlerin hayata geçirildiğini söyledi. Olpak sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlişkilerimizi ve ticaretimizi daha ileri götürebilecekken maalesef gerilediğimiz bir dönem yaşadık. Ziyaretin içeriği ve verilen mesajların sıcaklığı çok önemliydi. Normalde biz Suudi Arabistan'ın projelerini gündeme getirip bunlardan pay almak istediğimizi söyleriz ancak şimdi biz daha söylemeden kendileri teklifte bulundu. 'Bizim trilyon dolarlarla ifade edilen projelerimiz var. Sizin müteahhitlik firmalarınızın başarılarını biliyoruz. Suudi Arabistan'da yaptıkları işleri de biliyoruz. Bunu birlikte yapmaya biz hazırız' dediler. Verilen mesaj bu noktada çok önemliydi."

LİDERLER ÖNÜMÜZÜ AÇACAK

DEİK Başkanı Olpak, Muhammed bin Selman'ın ziyareti kapsamında yapılan görüşmelerdeki olumlu havanın iş dünyasının önünün açılması açısından önemli olduğunu dile getirdi. Kovid-19 salgını sebebiyle konulan seyahat yasağının kaldırılmasının da olumlu bir gösterge olduğunu vurgulayan Olpak, "Bundan sonraki süreçte liderler önümüzü açacak, biz de iş dünyası olarak arkalarından geleceğiz. Önümüz açıldığı ve siyasi irade ortada olduğu müddetçe 2023'te 10 milyar dolar karşılıklı ticaret hacmine ulaşacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Her alanda yeni sayfa açılacak

Ticaret Bakanı Muş'un, Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman'ın ziyareti kapsamında Suudi Arabistan Ticaret ve Enformasyon Bakanı Majid Bin Abdullah Al Kasabi ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki karşılıklı ticaretin geliştirilmesine, ticaretin kolaylaştırılmasına ve ticaretin önündeki engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik atılacak adımlar konusunda mutabık kalındı. Buna göre, gelecek 6 aylık sürede yapılacak çalışmaların belirlenmesi amacıyla bir yol haritası oluşturulacak. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Muş, "Türk ve Suudi iş insanlarının karşılıklı temasları ile önümüzdeki dönemde ticaret, yatırım ve ekonominin her alanında yeni sayfalar açacağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı. Muş ayrıca, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid A. Al-Falih ile de bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki yatırım ilişkileri ele alındı, karşılıklı yatırımların artırılmasına yönelik atılabilecek adımlar değerlendirildi.