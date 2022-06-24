Fırınlara ucuz un

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, ekmek fiyatlarındaki artışı frenlemek için başlatılan fırınlara ucun un verilmesi uygulamasının Mayıs 2023'e kadar devam edeceğini söyledi. Güldal, TBMM KİT Komisyonunda milletvekillerinin sorularını cevaplarken, buğdayda 19,5 milyon ton rekolte beklendiğini kaydetti. Türkiye'de üretim, verimlilik ve kalitenin gayet iyi olduğunu belirten Güldal, kuraklıktan etkilenen sahalara rağmen 2022'de Türkiye'nin arz güvenliğini büyük ölçüde sağlayacak rekoltenin yakalanacağını kaydetti.

Güldal "Tüm hedefimiz iç piyasada stok oluşturmak, bunun için fiyatlandırma yapmak, 2022 yılında mümkün olduğu kadar en yüksek rekolteyi ve en yüksek stoku yurt içindeki üreticilerden temin etmek istiyoruz" dedi.

EKİM AYINDA PRİMLER ÖDENECEK

2022 hububat alım fiyatlarının Türkiye'deki üretim maliyetleri ve girdi fiyatlarının yüksekliği dikkate alınarak belirlendiğini ifade eden Güldal şunları kaydetti: Tüm yoğunluğumuzu, özellikle piyasa regülasyonu için kullanacağımız stokları iç piyasadan takviye etmeye veriyoruz. Ekmeklik ve makarnalık buğdayda 1.000 lira, arpada ise 500 lira hububat alım primi ödenmesini Hazine ve Maliye Bakanlığı uygun gördü. Bu bütçeye konuldu. Ekim ayında bu primlerin ödenmesi planlandı. Güldal, 2021 yılında tüm Türkiye'deki un sanayicilerine, piyasa fiyatlarının yüzde 30-40 daha altında fiyatlarla ekmeklik buğday satışı yaptıklarını, bu kapsamda 4 milyon ton buğdayın ekmeklik una çevrilip fırıncılara ulaşmasını sağladıklarını söyledi. Ekmek fiyatlarındaki artışları bu uygulama ile frenlemeye çalıştıklarını belirten Güldal "Bu uygulamanın yeni hasat döneminde bitmesi planlanmıştı. Ama enflasyonun etkisini bertaraf etmek için, ekmek fiyatlarına yansımasını azaltmak için uygulamanın devam etmesi istendi. Bu kapsamda, 411 un işletmesiyle taahhütleri alarak, un regülasyonu programını devam ettiriyoruz. Gelecek sene mayıs ayına kadar planlandı" ifadelerini kullandı.