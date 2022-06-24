5 üniversite toplamda 125 personel almak için ilana çıktı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi,Eskişehir Teknik Üniversitesi ve 3 diğer üniversite çok sayıda akademik ve sözleşmeli personel almak için ilana çıktı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 12 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 8 temmuz 2022
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Bartın Üniversitesi 16 sözleşmeli personel alacak
Bartın Üniversitesi, 16 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 8 temmuz 2022
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 17 sözleşmeli personel alacak
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 17 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 8 temmuz 2022
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İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi 71 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 8 temmuz 2022
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Eskişehir Teknik Üniversitesi 9 sözleşmeli personel alacak
Eskişehir Teknik Üniversitesi 9 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 8 temmuz 2022
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