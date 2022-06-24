DEAŞ'a finansman sağlayan 18 şüpheliye Ankara 12 ilde operasyon

Ankara merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'a maddi kaynak sağlayarak "terörizmin finansmanı suçu"nu işleyen 18 şüpheliden 12'si yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, 18 şüphelinin, örgütsel amaçlarla açılan banka hesap numaraları üzerinden nakdi yardımlarda bulunarak, terör örgütü DEAŞ'a maddi kaynak sağladığı tespit edildi.

Gönderilen paraların, Türkiye'de ikamet eden ve Suriye'deki çatışma bölgelerinde faaliyet yürüten terör örgütü DEAŞ mensupları ile ailelerine aktarıldığı belirlendi.

Şüphelilerin, MASAK raporlarıyla ortaya konulan para transferlerinin açıklamalarına "infak, tevhide çağrı, kefaret, Suriye için, medrese infak yardımı, esir bacılar için yardım, darül erkam" gibi ifadeler yazdığı anlaşıldı.

"Terörizmin finansmanı suçu"nu işlediklerine dair deliller elde edilen tamamı Türk vatandaşı 18 şüphelinin yakalanması amacıyla Ankara İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 12 kişi gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanması çalışmalarına devam ediliyor.