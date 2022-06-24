Dolar/TL 17,37 seviyelerinde işlem görüyor

Dün yatay b,r seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde 17,3557'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne ise sınırlı yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla 17,3690'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 18,2870'ten, sterlin/TL yatay seyirle 21,3020'den satılıyor.

Dolar endeksi, dün yüzde 0,1 değer kazanarak 104,4'ten kapanmasının ardından bugün 104,3'te dengelendi. Avro/dolar paritesi ise 1,0527 ile önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde seyrediyor.

Analistler, enflasyon ve resesyon arasında gidip gelen endişelerin küresel çapta yatırımcı fiyatlamalarında belirsizlik yaratmaya devam ettiğini söyledi.

Düşüş eğilimindeki emtia fiyatlarının, enflasyonu frenlemeye yardımcı olarak merkez bankalarının agresif tutumunu yumuşatmasına katkıda bulunabileceği beklentilerini gündeme getirdiğini aktaran analistler, bu durumun döviz piyasalarındaki oynaklığın sürmesine neden olduğunu kaydetti.

Analistler, tarım emtiası ve petrol fiyatlarının yanı sıra merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin gündemin odağında kalmaya devam ettiğini vurgulayarak, bugün Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksleri, ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve konut satışları verilerinin takip edileceğini bildirdi.