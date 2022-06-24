82 yaşındaki kadına cinsel saldırı
İzmir'de bir kişi 82 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu.
Eklenme : 24 Haziran 2022 12:29
İzmir'in Selçuk ilçesinde, 82 yaşındaki kadına dövüp ve cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.
Edinilen bilgiye göre, olay, 11 Haziran 2022 tarihinde Selçuk ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi.
İddialara göre, 82 yaşındaki Y.O'ya hem saldırıp hem de cinsel istismarda bulunan M.P., şikayet üzerine gözaltına alındı.
İfadesi alınan M.P., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevi konuldu.
Davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını savunan Selçuk Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri de, olaya tepki gösterdi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız