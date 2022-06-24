Ali Yalçın'dan ÖSYM'ye 'sınav ücreti' çağrısı
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sosyal medya hesabından sınav ücreti ödemelerine ilişkin ÖSYM'ye çağrıda bulundu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 24 Haziran 2022 12:28
Yalçın sosyal medya paylaşımında; 'ÖSYM sınav ücretleri, her bir görev için öngörülen gösterge rakamının maaş katsayısıyla çarpımına göre ödenmektedir.
ÖSYM, sınav ücretlerini mevzuatında yazan bu formüle göre ödemelidir. Ödenmesi gereken rakamın altındaki her ödeme, eksik ödemedir.' ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız