Yumurta fiyatları soruşturmasında itiraflar peş peşe geldi

Kısa süre önce sektöre yönelik bir soruşturma başlatıldı. Peki o soruşturma neden açıldı? Sektör yumurta fiyatlarını belirlerken usulsüzlük mü yaptı? Zincir marketler soruşturmasında son durum durum ne? CNN TÜRK Muhabiri Gülşen Coşkun, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle'ye sordu.

Yumurta"ya neden soruşturma açıldı? Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle CNN TÜRK yayınında anlattı.

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle açıklamaları şöyle:

Yumurta fiyatını ortak mı belirlediler?

Maya sektörüne bir soruşturmamız vardı. O maya sektörüyle ilgili yerinde incelemelerde çok sayıda yumurta sektörüyle ilgili belgelere ulaştık. Oradaki tespitlere göre çok sayıda delil vardı. Sosyal medya üzerinden... Belli başlı fiyatı beraber belirleme arz kısıt oluşturma hassas bilgi ve pazar paylaşımı üzerine çok ciddi birkaç husus kartel iddiaları var soruşturma heyetinin. 2 aşamalı oldu çünkü taraf sayısı çok. 2'ye böldük. Aynı soruşturma 2 dosyada devam ediyor. İlk soruşturmada 17 taraf var. İkinci soruşturmada da 25 taraf var.

5 üretici uzlaşma istedi

5 üreticiden uzlaşma talebi geldi. Uzlaşma talebi şu; anlaşma gelir, teşebbüs ihlali kabul ediyor. Soruşturma daha yeni başladı, nasıl devam edecek bilmiyorum. İlk 6 ayda sonuçlanır mı ek süre ister mi soruşturma heyeti. Tamamen yapılan çalışmalar sonucunda belli olacak. Birinci yazılı savunmaları aldık ama uzun bir süreç. Umut ediyorum k i5 teşebbüs uzlaşmaya geldikten sonra çok sayıda teşebbüs uzlaşmaya gelir diye düşünüyorum.

2. zincir market soruşturması

Bizim bütün kararlarımız yargı denetimine açık. Teşebbüsler bu tür kararlarımızın kendilerine telafisi mümkün olmayan zararlar vereceği iddiasıyla yargıya taşınıyor. Yargı burada tabii ki bizim vermiş olduğumuzu kararı inceliyor. Yaptığımız soruşturmaya son derece vakıf oluyorlar. Yürütmeyi durdurma taleplerin reddetmesi yargının bizim soruşturmada ne kadar hukuk içerisinde kaldığımız ve doğru tespitler yaptığımızın göstergesi.

Mama fiyatlarına da müdahale edilmiş. İddiayı firma kabul etti, uzlaşma başvurusu yaptı. Yeniden satış fiyatının tespitinden ihlal vardı. Satış noktalarında fiyatlara müdahale etmemesi gerekir tedarikçinin. Firma bunu kabul etti.