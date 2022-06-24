Telefonuyla oynarken kaza yapan EGO şoförüne savcı 'tutuklansın' dedi, mahkeme reddetti

Ankara'da bir kişinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı kazada, EGO otobüsü şoförü Yıldırım Çiçek'in yargılanmasına başlandı.

Ankara Batı 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Çiçek katılmazken müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, iddianamenin özetinin okunması ve kimlik tespitinin ardından müştekilerin beyanın alınmasına geçildi.

Kazada hayatını kaybeden Hatice Akcabayır'ın babası Mehmet Akcabayır, olay sırasında kızının ayakta yolculuk yaptığını öğrendiğini, otobüs şoförünün bariyerlere çarpması sonucu kızının hayatını kaybettiğini ifade etti.

Akcabayır, sanığın tutuksuz yargılanmasının vicdanları yaraladığını belirterek sanığın ev hapsinde değil cezaevinde olması gerektiğini söyledi.

Kazada iki bacağını da kaybeden müşteki Nurullah Çankal'ın babası Osman Çankal da sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek "Oğlum engelli olduğu için duruşmaya katılamadı, hastanede şu an. Sanığın en ağır cezayı almasını istiyorum." dedi.

Çankal'ın avukatı da müvekkilinin kaza nedeniyle iki bacağının da kesildiğini, sanığın olay anında telefonuyla oynadığının kamera kayıtlarında sabit olduğunu, bu nedenle kazanın "taksirle ölüme sebebiyet verme" olarak değil "kasten ölüme sebebiyet verme" şeklinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Söz alan diğer müştekiler de sanık Çiçek'in kaza meydana gelmeden önce süratli bir şekilde araç kullandığını, olay anından kısa süre önce ani fren yaparak şerit ihlali yaptığını dile getirdi.

Sanığın tutuklu yargılanmasını talep eden müştekiler, şikayetçi olduklarını bildirdi.

Görüşü sorulan savcı da sanığın tutuklu yargılanmasını talep etti.

Avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Çiçek'in ev hapsi şeklindeki adli kontrol şartının devamına hükmederek sanığın bir sonraki celse duruşmada hazır edilmesine karar verdi.

Duruşmaya 13 Eylül'de devam edilecek.

- Mağdurlardan tutuksuz yargılamaya tepki

Duruşmanın ardından, adliye önünde açıklama yapan mağdurlar, sanık Yıldırım Çiçek'in tutuksuz yargılanmasına ve duruşmaya katılmamasına tepki gösterdi.

Kazada hayatını kaybeden Yenikent İlkokulu özel eğitim öğretmeni Hatice Akcabayır'ın babası Mehmet Akcabayır, adalet istediklerini, hem sanığın hem de diğer sorumluların gereken cezayı almalarını talep ettiklerini söyledi.

Anne Senem Akçabayır ise ehliyetinin geçerlilik süresi dolan şoförün, kaza anında da telefonla uğraştığını belirtti. Adaletin yerini bulmasını ve sanığın en ağır cezayı almasını istediklerini ifade eden Akcabayır, sanığın kasten öldürme suçu işlediğini savundu.

Kızını öğretmen olarak yetiştirdiğini ifade eden Senem Akçabayır, çok büyük acı çektiğini belirterek "Ateş düştüğü yeri yakar. Yaşayan bilir. Rabb'im kimseye göstermesin. Ben çocuğumu öğretmen yetiştirdim, böyle olsun diye değil." dedi.

Kazada oğlunun ayakları kopan Sultan Çankal ise Ankara Büyükşehir Belediyesi ve EGO şoförünün en ağır cezayı almasını istediğini söyledi. Çankal, "Çocuğumun ayaklarını kestiler, 6 aydır hastanelerde. Benim oğlum 15 yaşındaydı, hayalleri vardı. Çocuğum yaşayan bir ölü bu saatten sonra. Belediye ve şoför en ağır cezayı alsınlar." diye konuştu.

Mağdur avukatlarında Ebru Taştan ise sanığın konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılandığını, ilk duruşmaya da gelmediğini söyledi.

Mahkemeden tutuklama kararı vermesini beklediklerini, bunu talep ettiklerini belirten Taştan, bu yönde bir karar alınmadığını, buna itiraz edeceklerini bildirdi.

- Soruşturmanın geçmişi

EGO Genel Müdürlüğüne ait 503 hat numaralı 06 BU 2075 plakalı otobüs, 22 Aralık 2021'de Ayaş yolundan Yenikent istikametine seyir halindeyken korkuluklara çarpmış, kazada bir kişi ölmüş, 34 kişi yaralanmıştı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında sürücü Yıldırım Çiçek'ten alınan ilk örnekte kanında sentetik uyarıcı olan "amfetamin" tespit edilmiş, ancak Adli Tıp Kurumunca yapılan analizde kan ve idrarında uyuşturucu maddeye rastlanmadığı belirlenmişti. Şoförün otobüsü kullanırken telefonla uğraştığı araç içindeki kameradan tespit edilmişti.

Yıldırım Çiçek hakkında, "taksirle bir kişinin ölümüne ve birden çok kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlanmıştı.