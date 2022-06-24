AK Parti'li Aydemir'den, CHP'li Salıcı'nın Ahmet Türk'ü ziyaretine tepki

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiği 24 Haziran 2018 seçimlerinin yıl dönümü olduğunu anımsattı.

Aradan geçen sürede hükümetin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dış politika ve terörle mücadelede çok başarılı çalışmalara imza attığını anlatan Aydemir, sahada vatandaşlarla gerçekleştirdiği görüşmelerden yola çıkarak, gelecek yılki seçimlerde AK Parti'nin yeniden iktidara geleceğine yönelik inancının tam olduğunu söyledi.

AK Parti'li Aydemir, bir basın mensubunun CHP'li Salıcı'nın Ahmet Türk'ü ziyaret ettiğini belirterek, değerlendirmesini istemesi üzerine, şöyle konuştu:

"CHP, HDP'den gitti özür diledi. Faik Öztrak 'Polise atılan tokat kabul edilemez.' dedi ya, Ahmet Türk'ten yediği zılgıtın ardından Salıcı'yı gönderip, özür ve nedamet beyanında bulunup bu işten geri adım attıklarını söyledi. CHP, HDP'ye, 'Bizi bağışlayın, özür diliyoruz, bizi bırakmayın.' diyor. Ne adına yapıyorlar? Tokat yiyen polis, bu millet adına görev yapıyor. HDP'nin sahiplendiği PKK'lı imansızlar binlerce insanımızın kanında parmağı olanlar değil mi? Buna rağmen Oğuz Kaan Salıcı gidip bu nedamet ifadesinde niye bulunur? Durum buysa milliyetçilik havarisi kesilen Meral Akşener buna ne söyleyecek? Ortağınız, Millet İttifakı'nın en büyük parçası gidiyor HDP'ye özür beyanında bulunuyor. Onun özrü, sizin de özrünüz anlamına gelir mi gelmez mi? Buna ne diyorsunuz? Biz bu yaklaşımı, şehitlerimiz adına telin ediyoruz."