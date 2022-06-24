Balıkesir merkezli 7 ildeki FETÖ operasyonunda 24 zanlı gözaltına alındı

Ali Yalçın'dan ÖSYM'ye 'sınav ücreti' çağrısı
Ali Yalçın'dan ÖSYM'ye 'sınav ücreti' çağrısı
Bakan Koca'dan sağlıkçılara: Ekonomik iyileştirme beklentileri aşacak!
Bakan Koca'dan sağlıkçılara: Ekonomik iyileştirme beklentileri aşacak!
Marmaris'te orman yangını çıkaran kişi tutuklandı
Marmaris'te orman yangını çıkaran kişi tutuklandı
Togg'un 4. yılında seri üretim için geri sayım başladı
Togg'un 4. yılında seri üretim için geri sayım başladı
Bakanlık, 'cinsel istismarı' anlatan çocuk kitabını muzır yayın ilan etti
Bakanlık, 'cinsel istismarı' anlatan çocuk kitabını muzır yayın ilan etti
PKK'nın üst düzey yöneticisi MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
PKK'nın üst düzey yöneticisi MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
Altılı masadan Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilk açık destek
Altılı masadan Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilk açık destek
Asgari ücrete ara zam gelir mi?
Asgari ücrete ara zam gelir mi?
3600 ek gösterge ve öğrenci affı yolda! Düzenlemede sona gelindi
3600 ek gösterge ve öğrenci affı yolda! Düzenlemede sona gelindi
Kamu işçilerinin ilave tediye tarihleri belli oldu
Kamu işçilerinin ilave tediye tarihleri belli oldu
5 üniversite toplamda 125 personel almak için ilana çıktı
5 üniversite toplamda 125 personel almak için ilana çıktı
12 ilde FETÖ soruşturmaları kapsamında 30 gözaltı kararı verildi
12 ilde FETÖ soruşturmaları kapsamında 30 gözaltı kararı verildi
Fırınlara ucuz un
Fırınlara ucuz un
Konut kredilerinde yeni dönem
Konut kredilerinde yeni dönem
6. Yargı Paketi, Meclis'ten geçti
6. Yargı Paketi, Meclis'ten geçti
Bakanlıktan yeni genelge: Atık toplayıcılarına mesleki statü geliyor
Bakanlıktan yeni genelge: Atık toplayıcılarına mesleki statü geliyor
Ek bütçe, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi
Ek bütçe, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi
Bekir Bozdağ: Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır, adaylığı yasaldır
Bekir Bozdağ: Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır, adaylığı yasaldır
Memur ve emekli maaşlarında yüzde 40 artış sinyali
Memur ve emekli maaşlarında yüzde 40 artış sinyali
Bakan Nebati'den 'ekonomi modeli' açıklaması: Kararlıyız, başarıya ulaşacağız
Bakan Nebati'den 'ekonomi modeli' açıklaması: Kararlıyız, başarıya ulaşacağız
Bakan Soylu: Marmaris'teki yangında sabotajcı itiraf etti
Bakan Soylu: Marmaris'teki yangında sabotajcı itiraf etti
Ekonomistlerden 'faiz kararı' yorumu: Politika faizi kadar karar metni de önemsizleşti
Ekonomistlerden 'faiz kararı' yorumu: Politika faizi kadar karar metni de önemsizleşti
100 çalışandan 64'ü tatil planı yaptı: İşte en gözde yerler
100 çalışandan 64'ü tatil planı yaptı: İşte en gözde yerler
O ilde petrol bulundu! Yabancı şirket 'Burada yok' diyerek kuyuyu kapatmış
O ilde petrol bulundu! Yabancı şirket 'Burada yok' diyerek kuyuyu kapatmış
Bakan Özer: Öğretmenlerimizin eğitimi için 292 milyon bütçe ayırdık
Bakan Özer: Öğretmenlerimizin eğitimi için 292 milyon bütçe ayırdık
AK Partili Mahir Ünal: Cumhurbaşkanımızın zam talebi yok
AK Partili Mahir Ünal: Cumhurbaşkanımızın zam talebi yok
2022-DGS sınava giriş belgeleri erişime açıldı
2022-DGS sınava giriş belgeleri erişime açıldı
Bakan Bozdağ: Haksız tahrik konusu tartışmaya açılmalı
Bakan Bozdağ: Haksız tahrik konusu tartışmaya açılmalı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması
Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması
Ana sayfaHaberler Terör

Balıkesir merkezli 7 ildeki FETÖ operasyonunda 24 zanlı gözaltına alındı

Balıkesir merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 24 şüpheli yakalandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Haziran 2022 12:58
Yazdır
Balıkesir merkezli 7 ildeki FETÖ operasyonunda 24 zanlı gözaltına alındı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgüt içinde faaliyette olduğu tespit edilen 28 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Balıkesir'in yanı sıra Ankara, Bursa, İzmir, İstanbul, Iğdır ve Tekirdağ'da 31 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcıları olduğu belirlenen şüpheliler arasında öğretmen ve özel sektör çalışanlarının bulunduğu, zanlılardan bazılarının ise "ev abisi", "ev ablası", "bölge üniversite mesulü" ve polis akademisinden atılan öğrencilerden sorumlu "mahrem imam" olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
PKK'nın üst düzey yöneticisi MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
PKK'nın üst düzey yöneticisi MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan kadın yakalandı
FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan kadın yakalandı
DEAŞ'a finansman sağlayan 18 şüpheliye Ankara 12 ilde operasyon
DEAŞ'a finansman sağlayan 18 şüpheliye Ankara 12 ilde operasyon
FETÖ'nün avukatlık yapılanmasına yönelik operasyonda 17 zanlı yakalandı
FETÖ'nün avukatlık yapılanmasına yönelik operasyonda 17 zanlı yakalandı
İstanbul'da suikast timine terasta baskın!
İstanbul'da suikast timine terasta baskın!
12 ilde FETÖ soruşturmaları kapsamında 30 gözaltı kararı verildi
12 ilde FETÖ soruşturmaları kapsamında 30 gözaltı kararı verildi

Bu Habere Tepkiniz

ÖSYM duyurdu, ALES/2 başvuruları başladı

ÖSYM duyurdu, ALES/2 başvuruları başladı

ÖSYM internet sitesinden ALES/2 başvurularının başladığını duyurdu.
Öğretim Üyesinin ayrıldığı kuruma dönüşüyle ilgili önemli karar

Öğretim Üyesinin ayrıldığı kuruma dönüşüyle ilgili önemli karar

Danıştay Sekizinci Dairesi, öğretim üyesinin ayrıldığı kuruma 2547 sayılı Kanunun 60-b maddesi uyarınca dönüş yapabilmesi hususunda idarelerin somut verilere dayalı değerlendirme yapmak suretiyle takdir hakkı bulunduğuna dair İlk Derece ve Bölge İdare Mahkemesi kararını onadı.
BRITA ile su masrafınızda ayda 200 TL tasarruf edin!

BRITA ile su masrafınızda ayda 200 TL tasarruf edin!

https://www.brita.com.tr/iyisuicin?utm_source=memurlar&utm_medium=manset&utm_campaign=200TL-Haziran22-iyisuicin
Öğretim Görevlisi alımında tecrübe şartına dair karar!

Öğretim Görevlisi alımında tecrübe şartına dair karar!

Danıştay Sekizinci Dairesi, öğretim görevlisi alımlarında aranılan tecrübenin lisans eğitiminden sonrası olması gerektiğine hükmetti!
Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

https://www.kizilay.org.tr/Kurban/?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=kurban
Sözleşmeli alımlardaki trajikomik durumlar vahim bir boyuta ulaştı

Sözleşmeli alımlardaki trajikomik durumlar vahim bir boyuta ulaştı

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından düzenleme yapılmadığı için sözleşmeli personel alımlarındaki trajikomik ilanlar kötü bir noktaya doğru son sürat gidiyor!
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Emniyette batıdan batıya tayinciler, sonuçları bekliyor

Emniyette batıdan batıya tayinciler, sonuçları bekliyor

Genel atama tayinlerinin açıklanma tarihi üzerinden 25 gün geçmesine rağmen batıdan batıya tayinler hakkında henüz açıklama yapılmadı.
Ek gösterge artışı sağlandığında en az 6 ay görev yapma şartı var mıdır?

Ek gösterge artışı sağlandığında en az 6 ay görev yapma şartı var mıdır?

Gündemde olan ek gösterge artışı ve/veya özel hizmet aylığı oranlarında artış sağlandığında, emeklilikte ek göstergeden yararlanmak için 6 ay daha çalışılması, yani 6 ay SGK primlerinin kesilmesi gerekiyor mu?
Üniversite, tüm kadrolarda özel çalışma şartı aradı

Üniversite, tüm kadrolarda özel çalışma şartı aradı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, öğretim üyesi kadrolarının tamamında kişiye özel çalışma şartı aradı!
Temyiz Kurulu personelden kesilecek 'yemek parasına' açıklık getirdi

Temyiz Kurulu personelden kesilecek 'yemek parasına' açıklık getirdi

Sayıştay Temyiz Kurulunun yeni kararları yayınlanmaya devam ediyor. Yayınlanan karara göre, kamu zararı tutarı, yemek maliyetinin yarısı ile personelden kesilen bütçe uygulama talimatındaki rakamlar arasındaki farkın olması gerekir.
Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak
Mahalleli otomobili devirdi

Mahalleli otomobili devirdi

Ankara’nın Mamak ilçesinde sokaktan geçen arabanın önünü kesen mahalleli sürücüyü darp ederek arabası devirdi. Şoför ile kalabalık arasında çıkan kavgada ise 4 şüpheli gözaltına alındı. Kaynak:Ankara’da bir otomobil sürücüsü ile mahalleli arasında kavga: Mahalleli otomobili devirdi
GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 650 gelir uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 30 Haziran 2022.
Bu besinler beyni küçültüyor...

Bu besinler beyni küçültüyor...

Bilimsel olarak kanıtlanan bazı besinlerin beyni küçülttüğü hücreleri hasara uğrattığı ortaya çıkarıldı.