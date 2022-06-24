Beton mikserine sıkışan işçi öldü
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde beton mikserine sıkışan işçi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Haziran 2022 13:25
Göktepe Mahallesi'nde hazır beton sektöründe faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışan Engin İnce, beton mikserine sıkıştı.
Çevredeki işçilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık personeli, itfaiye ekiplerince mikserden çıkarılan İnce'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
İnce'nin cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız