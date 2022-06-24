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Mahmut Ustaosmanoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor

Din alimi Ustaosmanoğlu'nun cenazesi için gelenler, Fatih Camisi'nin avlusunu doldurdu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Haziran 2022 13:41
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İstanbul'da böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında vefat eden din alimi Mahmut Ustaosmanoğlu, son yolculuğuna uğurlanıyor.

Ustaosmanoğlu'nun cenazesi, Beykoz Yavuz Selim Mahallesi'ndeki evinin önünde helallik alınmasının ardından, büyük bir konvoy eşliğinde Fatih Camisi'ne götürüldü.

Fatih Camisi'nin bulunduğu Fevzipaşa Caddesi trafiğe kapatılırken camiye bağlanan tüm ara sokaklar, polis ekipleri tarafından bariyerlerle kapatıldı.

Vatandaşlar cami ve çevresindeki doluluğa göre kontrollü olarak alana alınırken bazı sivil toplum kuruluşları, cenaze törenine gelen vatandaşlara su ve ikramlık dağıttı.

Ellerinde seccadeleriyle camiye ulaşmak isteyen vatandaşlar, Edirnekapı'dan Saraçhane'ye kadar Fevzipaşa Caddesi'ne bağlanan tüm cadde ve sokakları doldurdu.

Polis ekiplerinin yanı sıra Fatih Belediyesi zabıta ekipleri de önlem alırken belediyeye bağlı temizlik işleri ekipleri de cadde ve sokaklarda temizlik yaptı.

İsmailağa Camisi şehir dışından gelenler için gece boyunca açık bırakılırken bazı vatandaşlar Fatih Camisi'ne sabah erken saatlerde geldi.

Asya, Afrika, Orta Doğu ve Balkanlar'dan çok sayıda kişinin yanı sıra Avrupa'da yaşayan Türklerden de cenaze törenine katılım olduğu görüldü. Birçok ülkeden din adamlarının da katıldığı cenaze töreninde vatandaşlar, namaz için Fatih Camisi'nin avlusunda saf tuttu.

Cenaze töreni dolayısıyla Fatih Camisi'nde Kur'an-ı Kerim ve sela okundu.

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine siyasiler ve cemaat mensupları akın ettiler Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor

İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun Fatih Camii'ndeki cenaze töreni büyük bir katılımla gerçekleşiyor. Ustaosmanoğlu'nun cenaze namazı öncesi cuma namazında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş cuma hutbesi okudu.. Siyasetin önde gelen isimlerinden talebesi Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'ye kadar pek çok isim cenazeye katılıyor.

İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi tedavi gördüğü hastanede vefat etti. 93 yaşında Hakk'ın rahmetine kavuşan Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendinin cenazesi bugün Cuma namazına müteakip Fatih Camii'nden kaldırılarak mürşidi Ahıskalı Ali Haydar Efendi'nin yanına Edirnekapı Sakızağacı Mezarlığı'na defnedilecek.

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılıyor.

Cenaze namazını oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu kıldırıyor.

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen talebesi Ahmet Mahmut Ünlü de cenazeye katılıyor.

Türkiye'nin dört bir yanında gelenler nedeniyle eve çıkan sokaklar araçlarla dolup taştı. Sokaklar araç trafiğine kapatılırken, Ustaosmanoğlu'nun sevenleri sabah saatlerine kadar evin önünde bekledi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş cenaze namazı öncesi cuma namazı kıldırıldı ve hutbe okundu.

Devlet erkanından birçok isim cenaze namazına katılıyor.

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen talebesi Ahmet Mahmut Ünlü de cenazeye katılıyor.

Fatih Camii ve çevresindeki caddelerin kalabalığı havadan böyle görüntülendi.

Törene katılmak için geceden gelenler bile vardı. Çok sayıda kişi geceye İsmailağa Camii'nde geçirdi. Cenaze törenine saatler kala, binlerce kişi camiye akın etti.

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