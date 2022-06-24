Lufthansa binlerce uçuşu iptal etti! Türkiye'den 2 bin personel isteniyor

Almanya'da havalimanı personeli eksikliği nedeniyle uçuş iptalleri sürüyor. Haziran ayı başında 900 iptal açıklayan Lufthansa, şimdi de temmuz ve ağustos aylarında hem Almanya içi ve hem de Avrupa ülkelerine 1.000'den fazla uçuşunu iptal ettiğini açıkladı.

Kritik yaz tatili döneminin başladığı bir süreçte uçuşların iptal edilmesinin, Avrupa'da grevlerle birlikte havalimanlarında yaşanan seyahat kaosunu derinleştirmesi bekleniyor.

Almanya'da geçici olarak istihdam için Türkiye'den 2 bin hava yolu personeli isteniyor

Alman havacılık endüstrisi, personel sıkıntısına karşı Türkiye'den 2 bin kişiyi Almanya'daki havalimanlarında geçici olarak istihdam etmek istiyor.

Alman Hava Taşımacılığı Ekonomisi Birliği (BDL), mayısta Federal Çalışma Bakanlığı'na yasal engelleri kaldırmayı amaçlayan bir teklif sunmuştu. Teklifte, "Yer hizmetleri alanında 2 bin kişilik personel sıkıntısı var. Bu personel ihtiyacını kısa vadede karşılamanın bir yolu olarak yurt dışından işçi alımını görüyoruz." denilmişti.

BDL'ye göre, Türkiye'den gelecek işçiler, A2 seviyesinde Almanca konuşuyor, hava yolu birliği IATA'nın gerekliliklerini karşılayan sertifikalı tehlikeli madde eğitimlerine sahip ve Alman güvenilirlik kontrollerinin gereksinimlerini karşılıyor.

BDL'den bugün yapılan açıklamada ise Alman makamlarının Türkiye'den yaklaşık 2 bin işçinin Alman havaalanlarında konuşlandırılması için hızlı bir şekilde özel izinler çıkarılmasının beklendiği bildirildi.