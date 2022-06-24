Cumhurbaşkanı Erdoğan Ustaosmanoğlu'nun cenaze namazına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında vefat eden din alimi Mahmut Ustaosmanoğlu için Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tanışıklığını anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir konuşma yaptı. Erdoğan şunları söyledi:

-Ben hocaefendi hazretlerini 65-66 yılları arasında Fatih İmam Hatip'te öğrenciyim cuma namazlarında gelir kendisini dinlerdik. Gerçekten bir ömür manevi mimarı olarak bulunmuştur.

-Son dönemlerinde gerçekten çok çile çekti bu çilenin ardından bugün Hakka uğurluyoruz yaş 93. Kendisini tanıdık bildik ve bu imanıyla da biz sevgili habibine komşu olacağına da inanıyoruz. Rabbim cümlemizi sevgili habibiyle komşu kılsın.