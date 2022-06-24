Hırsız tutuklanınca annesine sarılıp üçüncü kattan atladı
YALOVA'da hırsızlık yaptığı gerekçesiyle hakkında tutuklama kararı verilen İ.K., elleri kelepçeli şekilde önce annesine sarıldı, ardından da koşarak adliyenin 3. katından atladı. adliyenin üçüncü katından atladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 24 Haziran 2022 15:15
Yalova'da hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan İ.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından hakim karşısına çıkarılan İ.K. hakkında sulh ceza hakimliğince tutuklama kararı verildi.
Tutuklama kararı sonrası adliye koridoruna çıkarılan İ.K., bir yakınına sarıldıktan sonra hızla koşarak elleri kelepçeli şekilde üçüncü kattan atladı.
Zemin kattaki tenteye çarpmasıyla düşme hızı yavaşlayan zanlı, beton zemine düşerek yaralandı.
Zanlı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. O anlar, adliyenin güvenlik kamerasına yansıdı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız