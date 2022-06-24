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Bakan Özer: Okulların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bütçemiz var

Milli Eğitim Bakanı Özer; "Okullarımızın kırtasiyesinden temizlik malzemesine, küçük onarımlarından donatım eksikliklerine kadar tüm ihtiyaçlarını tüm illerimizde karşılayabilecek bütçemiz de var, gücümüzde var" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 24 Haziran 2022 19:22
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Bakan Özer: Okulların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bütçemiz var

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ildeki eğitimin durumunu değerlendirmek amacıyla düzenlenen Tekirdağ İli Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Özer, Tekirdağ için ayrılan eğitim bütçesine ek kaynaklar aktarıldığını belirterek, bütçenin 2 milyar 55 milyon TL'ye çıkartıldığını söyledi.

Tekirdağ İli Değerlendirme Toplantısı'na katılan Bakan Özer, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak 2022 yılındaki Tekirdağ ilimizin eğitiminin daha kaliteli olması için ayırmış olduğumuz yatırım bütçesi 1 milyar 66 milyon TL idi. 2022-2023 eğitim öğretim yılına hazırlıkları güçlendirmek ve yeni talepleri değerlendirmek üzere Tekirdağ'daki eğitimin kalitesini artırmak için 959 milyonluk ilave yatırımı Tekirdağ'a kazandırmış bulunuyoruz. Dolayısıyla Tekirdağ'daki 1 milyar 66 milyonluk mevcut yatırımı 2 milyar 25 milyona çıkartmış bulunuyoruz. Öncelikle bu yeni yatırımların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Öncelikle Tekirdağ'ın şu andaki en büyük sıkıntısı güçlendirme ve yıkım yapım çalışmalarının gerçekten diğer illere göre çok daha fazla olması. Dolayısıyla iş yükünün çok daha fazla olması. Çok yoğun çalışılmasına rağmen bu ihtiyaç duyulan yapıların okulların fazlalığından dolayı biraz daha gecikmesi, dolayısıyla şu anda geriye kalan güçlendirmede yaklaşık 246 okulumuzun güçlendirmesi ile ilgili çalışmada geriye kalan 9 okulun güçlendirmesini inşallah hızlı bir şekilde yapıp, ikili öğretimlerin hepsini inşallah ortadan kaldıracağız. 90 okulumuzun güçlendirmesi için yaklaşık 500 milyonluk yatırımı Tekirdağ ilimize tahsis etmiş bulunuyoruz. Diğer taraftan yık yap çalışmalarında bir okulumuz bütçesine girmemiş. Tekirdağ Çorlu Ticaret Borsası Anadolu Lisesi 24 derslikli. Bugün bu okulumuzun da yatırım programına alınması kararını verdik. Diğer taraftan okullarımızın büyük onarımları, eğitim öğretime hazırlanması ile ilgili çatısından işte ıslak zeminlerine kadar daha iyi hale getirilmesi ile ilgili büyük onarımların da tamamlaması için 23 milyonluk yatırımı Tekirdağ ilimize bu vesile ile yeniden kazandırmış olduk. Bir de bildiğiniz gibi bizim Milli Eğitim Bakanlığı olarak ağırlık verdiğiniz en önemli konulardan bir tanesi okul öncesi eğitimde okullaşma oranlarını yükseltmek. Bunun için Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 3 bin yeni anaokulunu tüm Türkiye'ye 2022 yılı içerisinde kazandırmayı hedefliyoruz. Altı ay çok yoğun bir şekilde çalıştık. Gerçekten 81 ilde 922 ilçede okul öncesi eğitimde özellikle 5 yaşındaki okullaşma oranını yüzde 78'den yüze 100'e çıkartmak için çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. 9 bine yakın yeni anasınıfı dersliğini hizmete aldık. 750'ye yakın da bağımsız anaokulunu hizmete aldık" dedi.

Tüm illerde anaokulları ile ilgili yatırımları yatırım programına dahil etmek için büyük çaba sarf ettiklerini söyleyen Bakan Özer, "Bu çerçevede Tekirdağ ilimizde de 38 tane yeni anaokulu, bunların 5 tanesi özel eğitim olmak üzere 38 tane yeni anaokulunu, bir kısmı merkezde ve tüm ilçelerimizde yatırım programına aldık. Son 6 ay içerisinde okul öncesi eğitimde, okullaşma oranlarını artırma ile çalışmalarımız Tekirdağ'da da sonuç vermiş. Tekirdağ'da 6 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla yüzde 58 olan 5 yaştaki okullaşma oranı bugün yüzde 92'ye çıkmış. Gerçekten çok ciddi bir artış. Türkiye'deki ortalama 6 Ağustos'ta yüzde 78'di, Tekirdağ'da çok daha düşükmüş, yüzde 58'miş. Şu anda biz bu yeni açtığımız anaokulları ile anasınıfları ile yüzde 92'ye ulaşmışken, Tekirdağ'da aynı orana ulaşmış ve çok ciddi bir artış sağlanmış. Ben emek veren tüm başta Sayın Valimiz olmak üzere milletvekillerimize, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze en içten şükranlarımı sunuyorum. 38 yeni anaokulu yatırımıyla inşallah 5 yaşındaki okullaşma oranlarını yüzde yüze tamamlamış olacağız. Okul öncesi ile ilgili gerçekten de varsa bir adım atmış olacağız. Ben bugün itibarıyla verdiğimiz 959 milyonluk yeni yatırımı ve mevcut yatırımla birlikte 2 milyar 25 milyonluk eğitim yatırımının Tekirdağ ailesine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah bu yatırımlar hızlı bir şekilde sahada kendisini gösterdiği zaman artık Tekirdağ'da eğitimle ilgili çok farklı şeyler ortaya çıkacak. Çok farklı başarı hikayelerini inşallah biz Ankara'dan işiteceğiz. İnşallah el birliği yaparak Tekirdağ ilimizin eksikliklerini hızlı bir şekilde giderip çok daha iyi noktalara getireceğiz" diye konuştu.

"Okullarımızın kırtasiyesinden temizlik malzemesine, küçük onarımlarından donatım eksikliklerine kadar tüm ihtiyaçlarını tüm illerimizde karşılayabilecek bütçemiz de var, gücümüzde var" diyen Bakan Özer, "İşte bu saha ziyaretlerimizde bürokratlarımızın saha ziyaretleri ile bu il değerlendirme toplantılarıyla inşallah sadece Tekirdağ'da değil, İstanbul'da değil, Türkiye'nin tüm noktalarında, 81 ilinde, 922 ilçesinde okullarımız 2022-2023 eğitim öğretim yılına tüm ihtiyaçları karşılanmış bir şekilde girecek. Bunun taahhüdünü de veriyoruz. Tüm arkadaşlarımız bu anlamda sahada aktif olarak çalışıyorlar. Bizler de illere gittiğimiz zaman bunları yerinde görüp hızlı bir şekilde tüm arkadaşlarımızla bu konuda müzakere ederek, çok güzel inşallah bir başlangıç yapmış olacağız. Dolayısıyla illerimizde özellikle okullar açıldığı zaman ki, 'Ya şu okulun kırtasiye ihtiyacı ile ilgili sıkıntı var, şu okulun işte onarımı ile ilgili ihtiyaç var. Şu okulun temizlik malzemesi ile ilgili ihtiyacı var' spekülasyonunu tamamen ortadan kaldıracağız. İnşallah 2022-2023 eğitim-öğretim yılı itibarıyla tüm okullarımızda, tüm tuvaletlerde öğrencilerin tuvalet, sadece temizlik malzemeleri değil tuvalet kağıtları da olacak. Sadece belli yerlerde değil, tüm öğrencilerimizin bulunduğu her yerde İstanbul'da, Cizre'de, Silopi'de, Hakkari'de, Şırnak'ta, Tekirdağ'da, Muğla'da Milli Eğitim Bakanlığının okulunun olduğu her yerde devlet tüm imkanlarıyla çocuklarımızın çok daha müreffeh bir ortamda, çok daha ihtiyaçları karşılanmış, iyi bir ortamda eğitim öğretim alması için şu ana kadar nasıl destek veriyorsa, nasıl varsa bundan sonra da çok daha güçlü bir şekilde var olmaya devam edecektir. Ben tekrar bu vesile ile bu yatırımları, bu hareket kabiliyetimizi bize sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza Tekirdağ'dan çok şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten eğitimle ilgili son 20 yılda çok önemli dönüşümler oldu, çok önemli mesafeler alındı. Böyle 18,9 milyon, 1.2 milyon öğrencinin olduğu bir devasa sistemin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmek öyle kolay bir şey değil. Onun için şükranlarımızı arz ediyoruz. İnşallah verdiğiniz zaman Valilerimiz, Milletvekillerimiz, İl Milli Eğitim Müdürlerimiz, İlçe Milli Eğitim Müdürlerimiz, Okul Müdürlerimizle de çok daha güzel şeyler konuşacağız. Tekrar yatırımların Tekirdağ hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

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