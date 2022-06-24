MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden operasyonlar kapsamında Pençe-Kilit bölgesinde 1, Metina bölgesinde de 2 olmak üzere toplam 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.