Ambulansta dünyaya getirdiği ikizlerine sağlık ekibinin ismini verdi
Adana'nın Karataş ilçesinde doğum sancısı tutan bir anne, ambulansta dünyaya getirdiği ikiz bebeklerine sağlık personellerinin ismini koydu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Haziran 2022 17:39
Kapı Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu Necme El Muhammed'nin doğum sancısı tutması üzerine eşi durumu 112 Acil Sağlık ekibine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, sancısı başlayan kadını ambulansta doğuma aldı.
Sağlık ekibi, biri kız ikiz bebeklerin sağlıklı şekilde dünyaya gelmesini sağladı.
Necme El Muhammed, teşekkür ettiği sağlık ekibindeki personellerin ismini ikizlerine koydu.
Suriyeli aile, erkek çocuğa Levent Hakan, kıza ise Rabia ismini verdi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız