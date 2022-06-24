GES'te talep beklentinin üzerinde

Gelire Endeksli Senet (GES) ihracına yönelik talep belli oldu. Senetlere her kesimden yatırımcı ilgi gösterdi.

Net rakamları, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati paylaştı.

"GES'lere yönelik talep, tabana yayılmış ve 5 milyar liralık beklentimizin üzerine çıkmıştır. Toplamda 83 bin 816 bireysel yatırımcı 6,6 milyar liralık talep göstermiştir."

Senetler yatırımcıların hesaplarına geçiyor

Gelire endeksli senette talepler üç kamu bankası aracılığıyla 15-22 Haziran tarihleri arasında toplandı.

Yatırımcılar en az 1000 lira tutarında talepte bulundu. Senetler bugün itibarıyla yatırımcıların hesaplarına yatırıldı.

Yıllık getiri oranı 23,4

Senetlerin getirisi, iki kamu iktisadi teşebbüsünün gelirine endeksli olarak hesaplanıyor. Dönemsel bazda yatırımcısına minimum yüzde 5,32 oranında getiri sağlıyor.

GES'lerin yıllık bileşik getiri oranı ise yüzde 23,4.

İlk kupon ödemesi 23 Eylül'de

Yatırımcıya 6 ay vadeyle sunulan senetlerde 3 ayda bir de kupon ödemesi yapılacak.

Gelire endeksli senetlerin ilk kupon ödeme tarihi 23 Eylül olacak.

İkinci kupon ödemesi ve anapara ödemesi için ise tarih 23 Aralık..