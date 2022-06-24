Covid-19 Çağrı Merkezi'ne gelen çağrı sayısı 10 binden 100'e düştü

Bakan Özer: Okulların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bütçemiz var
Bakan Özer: Okulların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bütçemiz var
GES'te talep beklentinin üzerinde
GES'te talep beklentinin üzerinde
Erdoğan'dan yangın açıklaması: 4 yerde yangınlar söndürüldü
Erdoğan'dan yangın açıklaması: 4 yerde yangınlar söndürüldü
4 milyon hanenin yararlanacağı aile destek başvuruları başlıyor
4 milyon hanenin yararlanacağı aile destek başvuruları başlıyor
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması
Kamu çalışanlarına enflasyonun üzerinde zam yapılacak
Kamu çalışanlarına enflasyonun üzerinde zam yapılacak
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış, fırtına ve toz taşınımı geliyor
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış, fırtına ve toz taşınımı geliyor
Bakan Yanık'tan 'fuhşa teşvik eden' yayına tepki
Bakan Yanık'tan 'fuhşa teşvik eden' yayına tepki
Bakan Nebati: Birinci sıradaki önceliğimiz enflasyon
Bakan Nebati: Birinci sıradaki önceliğimiz enflasyon
Ali Yalçın'dan ÖSYM'ye 'sınav ücreti' çağrısı
Ali Yalçın'dan ÖSYM'ye 'sınav ücreti' çağrısı
Bakan Koca'dan sağlıkçılara: Ekonomik iyileştirme beklentileri aşacak!
Bakan Koca'dan sağlıkçılara: Ekonomik iyileştirme beklentileri aşacak!
Marmaris'te orman yangını çıkaran kişi tutuklandı
Marmaris'te orman yangını çıkaran kişi tutuklandı
Togg'un 4. yılında seri üretim için geri sayım başladı
Togg'un 4. yılında seri üretim için geri sayım başladı
Bakanlık, 'cinsel istismarı' anlatan çocuk kitabını muzır yayın ilan etti
Bakanlık, 'cinsel istismarı' anlatan çocuk kitabını muzır yayın ilan etti
PKK'nın üst düzey yöneticisi MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
PKK'nın üst düzey yöneticisi MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
Altılı masadan Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilk açık destek
Altılı masadan Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilk açık destek
Asgari ücrete ara zam gelir mi?
Asgari ücrete ara zam gelir mi?
3600 ek gösterge ve öğrenci affı yolda! Düzenlemede sona gelindi
3600 ek gösterge ve öğrenci affı yolda! Düzenlemede sona gelindi
Kamu işçilerinin ilave tediye tarihleri belli oldu
Kamu işçilerinin ilave tediye tarihleri belli oldu
5 üniversite toplamda 125 personel almak için ilana çıktı
5 üniversite toplamda 125 personel almak için ilana çıktı
12 ilde FETÖ soruşturmaları kapsamında 30 gözaltı kararı verildi
12 ilde FETÖ soruşturmaları kapsamında 30 gözaltı kararı verildi
Fırınlara ucuz un
Fırınlara ucuz un
Konut kredilerinde yeni dönem
Konut kredilerinde yeni dönem
6. Yargı Paketi, Meclis'ten geçti
6. Yargı Paketi, Meclis'ten geçti
Bakanlıktan yeni genelge: Atık toplayıcılarına mesleki statü geliyor
Bakanlıktan yeni genelge: Atık toplayıcılarına mesleki statü geliyor
Ek bütçe, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi
Ek bütçe, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi
Bekir Bozdağ: Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır, adaylığı yasaldır
Bekir Bozdağ: Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır, adaylığı yasaldır
Memur ve emekli maaşlarında yüzde 40 artış sinyali
Memur ve emekli maaşlarında yüzde 40 artış sinyali
Bakan Nebati'den 'ekonomi modeli' açıklaması: Kararlıyız, başarıya ulaşacağız
Bakan Nebati'den 'ekonomi modeli' açıklaması: Kararlıyız, başarıya ulaşacağız
Bakan Soylu: Marmaris'teki yangında sabotajcı itiraf etti
Bakan Soylu: Marmaris'teki yangında sabotajcı itiraf etti
Ana sayfaHaberler Yaşam

Covid-19 Çağrı Merkezi'ne gelen çağrı sayısı 10 binden 100'e düştü

Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Covid-19 Çağrı Merkezi'ne gelen çağrılar, vakaların azalması ile büyük oranda düştü. Pandeminin pik yaptığı dönemde 450 personel ile 7 gün 24 saat hizmet verilen merkezde, şu an 75 kişi çalışıyor.

Kaynak : DHA
Eklenme : 24 Haziran 2022 18:09
Yazdır
Covid-19 Çağrı Merkezi'ne gelen çağrı sayısı 10 binden 100'e düştü

Dünyada ve Türkiye'de 2 yılı aşkın süredir etkili olan pandeminin azalması ve etkin aşılamanın da ortaya konulmasıyla vaka sayılarında hızlı düşüş yaşandı. Covid-19'a yakalananların sorularını cevaplamak ve gerektiğinde filyasyon ekiplerini de yönlendirmek için 2020 yılının Ağustos ayında Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Covid-19 Çağrı Merkezi'nde, vakaların hızla azalması ile birlikte çağrılarda da büyük düşüş oldu. Pandeminin pik yaptığı dönemde 450 personel ile 7 gün 24 saat hizmet veren merkezde, şu an aktif olarak 75 kişi çalışıyor.

'İLK DÖNEMLERE GÖRE HAFİF SORULARLA KARŞILAŞIYORUZ'

Pandemi döneminde çağrı merkezlerinin büyük işler başardığını kaydeden İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı Covid-19 Çağrı Merkezi Koordinatörü Ebru Aydal, "Merkezimiz, pandeminin başından itibaren vatandaşlarımızın sorularına yanıt verebilmek için filyasyon ekiplerimize talepleri iletebilmek için kuruldu. İlk hizmet vermeye başladığımız dönemlerde, vaka sayılarının fazla olması sebebiyle günlük ortalama 10 bine kadar çağrı aldığımız zamanlar oldu. Vakaların düşmesi ve aşılamanın artmasıyla şu anda günlük ortalama aldığımız çağrı sayısı 100'e kadar düştü. Şu anda 75 personel ile hizmet veriyoruz. Şu andaki çağrılarımızın içeriklerini daha çok gribal enfeksiyon gösterdiğini söyleyen vatandaşlarımız oluşturuyor ya da zaman zaman rapor talepleri, evde izolasyonla ilgili soruları, temas konularıyla ilgili çağrılar alıyoruz. İlk dönemlere göre oldukça basit ve hafif sorularla karşılaşıyoruz" dedi.

'FİLYASYON EKİPLERİNDEN KOMBİYİ TAMİR ETMELERİNİ İSTEMİŞLERDİ'

Covid-19 Çağrı Merkezi çalışanlarından, sağlık personeli Eylem Ezgi Akkaya ise gelen çağrıların ilk zamanlara göre düştüğünü belirterek, "Vakaların pik yaptığı dönemlerde çağrı sayılarımız çok fazlaydı ve açıkçası bizim için de zorlayıcı bir süreçti; çünkü görüştüğümüz hastaların büyük bir bölümü çok ciddi sağlık sorunları yaşıyorlardı. Gerçekten bizim için de psikolojik olarak çok zorlayıcı bir süreçti ama vaka sayılarının azalmasıyla birlikte biraz daha sakin geçiyor. Normal gribal enfeksiyonu olan vakalarla muhatap oluyoruz. Bugüne kadar unutamadığım 2 çağrı var, biri; bir hanımefendi arayıp, kedisinin Covid-19 olduğunu öngörerek vefat ettiğini söylemişti ve kendisinden de gribal semptomlar başladığı için temaslı olarak eklenmek istediğini ve evine ekibin gönderilip, kendisinden test almasını istemişti. 2'nci olarak rastladığım değişik vaka ise Covid-19 hastası bir ailemiz tarafından arandık. Ailenin tamamı pozitifti. Kombi arızası dolayısıyla soğukta kaldıklarını ve bu anlamda dışarı çıkıp, arızayı giderecek bir hizmeti çağıramayacaklarını, bundan dolayı da filyasyon ekiplerinin eve gelerek kombiyi tamir etmelerini istemişlerdi" diye konuştu.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Ambulansta dünyaya getirdiği ikizlerine sağlık ekibinin ismini verdi
Ambulansta dünyaya getirdiği ikizlerine sağlık ekibinin ismini verdi
Erdoğan'dan yangın açıklaması: 4 yerde yangınlar söndürüldü
Erdoğan'dan yangın açıklaması: 4 yerde yangınlar söndürüldü
Bakan Kirişci, orman gönüllülerini alınlarından öptü
Bakan Kirişci, orman gönüllülerini alınlarından öptü
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış, fırtına ve toz taşınımı geliyor
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış, fırtına ve toz taşınımı geliyor
Okul bahçesinde tarihi hamam kalıntıları bulundu
Okul bahçesinde tarihi hamam kalıntıları bulundu
Bakan Yanık'tan 'fuhşa teşvik eden' yayına tepki
Bakan Yanık'tan 'fuhşa teşvik eden' yayına tepki

Bu Habere Tepkiniz

Sağlık Bakanlığı İller Arası Yer Değiştirme Duyurusu Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı İller Arası Yer Değiştirme Duyurusu Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2022 yılı Haziran dönemi iller arası yer değişikliği atanma kura duyurusu yayımlandı.
Sözleşmeli emekli öğretim üyesinin görevle ilişiği kesilebilir mi?

Sözleşmeli emekli öğretim üyesinin görevle ilişiği kesilebilir mi?

Danıştay Sekizinci Dairesi, emekli olarak görevine sözleşmeli statüde devam eden öğretim üyelerinin görevleriyle ilişiklerinin kesilmesinde somut sebepler aranmasına hükmetti!
BRITA ile su masrafınızda ayda 200 TL tasarruf edin!

BRITA ile su masrafınızda ayda 200 TL tasarruf edin!

https://www.brita.com.tr/iyisuicin?utm_source=memurlar&utm_medium=manset&utm_campaign=200TL-Haziran22-iyisuicin
ÖSYM duyurdu, ALES/2 başvuruları başladı

ÖSYM duyurdu, ALES/2 başvuruları başladı

ÖSYM internet sitesinden ALES/2 başvurularının başladığını duyurdu.
Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

https://www.kizilay.org.tr/Kurban/?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=kurban
Öğretim Üyesinin ayrıldığı kuruma dönüşüyle ilgili önemli karar

Öğretim Üyesinin ayrıldığı kuruma dönüşüyle ilgili önemli karar

Danıştay Sekizinci Dairesi, öğretim üyesinin ayrıldığı kuruma 2547 sayılı Kanunun 60-b maddesi uyarınca dönüş yapabilmesi hususunda idarelerin somut verilere dayalı değerlendirme yapmak suretiyle takdir hakkı bulunduğuna dair İlk Derece ve Bölge İdare Mahkemesi kararını onadı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Öğretim Görevlisi alımında tecrübe şartına dair karar!

Öğretim Görevlisi alımında tecrübe şartına dair karar!

Danıştay Sekizinci Dairesi, öğretim görevlisi alımlarında aranılan tecrübenin lisans eğitiminden sonrası olması gerektiğine hükmetti!
Sözleşmeli alımlardaki trajikomik durumlar vahim bir boyuta ulaştı

Sözleşmeli alımlardaki trajikomik durumlar vahim bir boyuta ulaştı

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından düzenleme yapılmadığı için sözleşmeli personel alımlarındaki trajikomik ilanlar kötü bir noktaya doğru son sürat gidiyor!
Emniyette batıdan batıya tayinciler, sonuçları bekliyor

Emniyette batıdan batıya tayinciler, sonuçları bekliyor

Genel atama tayinlerinin açıklanma tarihi üzerinden 25 gün geçmesine rağmen batıdan batıya tayinler hakkında henüz açıklama yapılmadı.
Ek gösterge artışı sağlandığında en az 6 ay görev yapma şartı var mıdır?

Ek gösterge artışı sağlandığında en az 6 ay görev yapma şartı var mıdır?

Gündemde olan ek gösterge artışı ve/veya özel hizmet aylığı oranlarında artış sağlandığında, emeklilikte ek göstergeden yararlanmak için 6 ay daha çalışılması, yani 6 ay SGK primlerinin kesilmesi gerekiyor mu?
Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak
Mahalleli otomobili devirdi

Mahalleli otomobili devirdi

Ankara’nın Mamak ilçesinde sokaktan geçen arabanın önünü kesen mahalleli sürücüyü darp ederek arabası devirdi. Şoför ile kalabalık arasında çıkan kavgada ise 4 şüpheli gözaltına alındı. Kaynak:Ankara’da bir otomobil sürücüsü ile mahalleli arasında kavga: Mahalleli otomobili devirdi
GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 650 gelir uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 30 Haziran 2022.
Bu besinler beyni küçültüyor...

Bu besinler beyni küçültüyor...

Bilimsel olarak kanıtlanan bazı besinlerin beyni küçülttüğü hücreleri hasara uğrattığı ortaya çıkarıldı.