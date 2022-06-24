Babasının bıçakla öldürdüğü Samet toprağa verildi, baba tutuklandı

Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Körliman Mahallesi'nde meydana geldi. Yahya Karaarslan, iddiaya göre, borç- alacak nedeniyle oğlu Samet Karaarslan ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba Karaarslan, elindeki bıçakla oğlunu, karın bölgesinden bıçakladı. Samet Karaarslan kanlar içinde yığılırken, şüpheli baba ise otomobille kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Samet Karaarslan, Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Samet Karaarslan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan cinayet şüphelisi baba Karaarslan ise polis ekiplerinin çalışması sonucu suç aletiyle yakalanarak, gözaltına alındı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İki kız çocuğu babası Samet Karaarslan'ın cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alınarak ilçeye bağlı Işıklı köyüne götürüldü. Karaarslan, burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

BABA TUTUKLANDI

Baba Yahya Karaarslan ise Tirebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Karaarslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Baba Karaarslan'ın ifadesi de ortaya çıktı. Oğlu ile borç- alacak nedeniyle kavga ettiklerini belirten Karaarslan, "Ben oğluma marangoz makinesi aldım. Karşılığında aylık bin lira para istedim. Oğlum daha sonra bu makineyi 20 bin lira karşılığında başka birisine satmış. Ben de 10 bin lirasını bana vermesini söyledim. Vermedi ve bana hakaret etti. Arabasıyla daha sonra yanıma geldi. Tartıştık ve bıçakladım" dedi.