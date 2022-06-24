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Poyrazköy kumpas davasına 'bylock' ertelemesi

FETÖ'nün Poyrazköy kumpası soruşturmasında, örgüt üyesi eski polis 68 sanığın yargılandığı davada mahkeme, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yazı yazılarak tüm sanıkların Bylock kullanıp kullanmadıklarının sorulmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Haziran 2022 19:54
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Poyrazköy kumpas davasına 'bylock' ertelemesi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmat" soruşturmasında kumpas kurdukları gerekçesiyle haklarında dava açılan 68 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık avukatları ile emekli koramiraller Feyyaz Öğütçü ve Deniz Cora, emekli deniz subayı Hüseyin Hançer, yarbay Ali Tatar'ın eşi Nilüfer Tatar ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) avukatları katıldı.

Başka suçlardan tutuklu olan ve farklı illerde bulunan sanıklara, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanıldı.

Duruşmada savunmaları alınan sanıklar beraat talebinde bulundu.

Beyanların ardından ara kararlarını açıklayan mahkeme heyeti, aralarında eski emniyet müdürü Mutlu Ekizoğlu'nun da bulunduğu 18 firari sanık hakkındaki yakalama emirlerinin devamına, müştekilerinin katılma taleplerinin ise sanık savunmaları tamamlandıktan sonra değerlendirilmesine hükmetti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne yazı yazılarak sanıkların ByLock kullanıp kullanmadığının sorulmasına hükmeden heyet, Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesine yazı yazılarak 2014 tarihli Poyrazköy davasının tüm evraklarının istenilmesine karar verdi.

Heyet, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılarak, birinci ve ikinci Poyrazköy", birinci ve ikinci "Amirallere Suikast Planı", "Kafes Eylem Planı", "ÇYDD/ÇEV dosyaları" kapsamında görev alan hakim ve savcılarla ilgili olarak var olan bir soruşturma olup olmadığının, varsa iddianame düzenlenip düzenlenmediğinin sorulmasını kararlaştırdı.

Duruşma, 17-27 Ekim tarihlerinde Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılmak üzere ertelendi.

- İddianameden

Poyrazköy davasının asker sanıklarının da aralarında bulunduğu 87 kişinin "müşteki", Genelkurmay Başkanlığının ise "suç duyurusunda bulunan" olarak yer aldığı iddianamede, FETÖ ile ilgili birçok davada örgüt üyeleri veya yöneticileri oldukları gerekçesiyle yargılanan ve bazı dosyalarda hüküm giyen eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Erol Demirhan, Kazım Aksoy, Mutlu Ekizoğlu, Nazmi Ardıç, Ömer Köse, Tufan Ergüder ve Yurt Atayün'ün yanı sıra eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un tutuklandıktan sonra Silivri'ye götürüldüğü araçtaki görüntüsüyle gündeme gelen Gafur Ataç'ın da aralarında bulunduğu 68 kişi sanık olarak bulunuyor.

İddianamede, Poyrazköy soruşturmalarına dayanak teşkil eden isimsiz ihbarların FETÖ/PDY içinde "Bilgi İşlem Mesulü (BİM)" olarak yer alan sivil şahıslar ya da doğrudan soruşturma işlemine katılan veya istihbari çalışmalarda görevli kolluk görevlilerince yapıldığı vurgulanarak, bu nedenle tüm araştırmalara rağmen söz konusu ihbarları yaptıkları öne sürülen kişi ya da kişilerin tespit edilemediği kaydediliyor.

İddianamede, söz konusu soruşturmada ikamet aramalarına katılan, bilirkişi raporu ve tespit tutanakları düzenleyen personelin çoğunun "ByLock" programını kullanmış olmaları, bu kişilerin yine FETÖ/PDY'ye ilişkin farklı soruşturmalarda şüpheli olarak işlem görmeleri gibi hususlar dikkate alındığında, soruşturma ve kovuşturma makamında görev alan kişilerin örgüt adına hareket ettikleri kanaatine ulaşıldığı belirtiliyor.

Sanıkların hukuka aykırı başlatılan ve ardışık devam eden, Poyrazköy" olarak bilinen soruşturmalarda etkin görev aldıkları kaydedilen iddianamede, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası çıkarılan KHK'ler kapsamında kamu görevinden ihraç edilen sanıkların silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısı içinde bulunarak üstlerinden aldıkları emir ve talimatlar doğrultusunda tahkikat işlemlerine ve öncesindeki hazırlık aşamalarına katıldıkları ifade ediliyor.

Sanıklardan eski emniyet müdürleri Nazmi Ardıç, Yurt Atayün, Ömer Köse, Kazım Aksoy, Mutlu Ekizoğlu'nun hukuka aykırı başlatılan ve ardışık devam eden "Ergenekon" isimli soruşturmalar kapsamında Poyrazköy", "Kafes Eylem Planı" ve "Amirallere Suikast" olarak bilinen soruşturmalarda etkin şekilde görevler aldıkları vurgulanıyor.

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- İstenen cezalar

İddianamede, 68 sanık hakkında "zincirleme kamu görevlisi yetkisiyle haberleşmenin gizliliğini ihlal, kamu görevlisi nüfuzu, cebir ve hileyle hürriyeti kısıtlama, delil uydurarak iftira ve kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" gibi suçlardan ceza talebinde bulunuluyor.

Eski emniyet müdürü Ömer Köse'nin 11 kez "zincirleme kamu görevlisi yetkisiyle haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçundan 22 yıldan 66 yıla, 37 kez "kamu görevlisi nüfuzu, cebir ve hileyle hürriyeti kısıtlama" suçundan 222 yıldan 777 yıla, 86 kez "delil uydurarak iftira" suçundan 129 yıldan 516 yıla ve "zincirleme şekilde kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçundan da 6 yıldan 16 yıla kadar olmak üzere 379 yıldan 1375 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması iddianamede talep ediliyor.

Benzer suçlardan eski emniyet müdürleri Kazım Aksoy'un 280 yıl 6 aydan 1012 yıla, Yurt Atayün'ün 223 yıl 6 aydan 1189 yıla ve Oğuzhan Ceylan'ın da 314 yıl 6 aydan 1155 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, sanıklardan Abdulkadir Bayat'a 181 yıl 6 aydan 664 yıla, Ahmet Davulcu'ya 126 yıldan 433 yıla, Ahmet Uğurlu'ya 153 yıldan 580 yıla, Bekir Peker'e 195 yıldan 739 yıla ve İsa Akyüz'e de 195 yıldan 739 yıla kadar hapis cezası verilmesi isteniyor.

İddianamede, sanıklar Ali Ayan, Hüseyin Işıldak, Mehmet Özdemir, Mustafa Tezcan Alaç ve Salih Yılmazoğlu'nun "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan, Ufuk Yıldırım'ın ise "kamu görevlisi nüfuzu, cebir ve hileyle hürriyeti kısıtlama" suçundan 6 yıldan 21 yıla, 2 kez "delil uydurarak iftira" suçundan 3 yıldan 12 yıla ve "zincirleme şekilde kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçundan da 6 yıldan 16 yıla kadar olmak üzere 15 yıldan 49 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebinde bulunuluyor.

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