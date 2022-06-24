Bakan Kirişçi, Marmaris yangınında zarar gören alanı açıkladı

Valilik açıkladı: Altın madeninde 'siyanür sızıntısı' iddiasına soruşturma
Valilik açıkladı: Altın madeninde 'siyanür sızıntısı' iddiasına soruşturma
Yeni vatandaşlık bedeli arttı, ev alan kitle değişti
Yeni vatandaşlık bedeli arttı, ev alan kitle değişti
Bakan Nebati: Önce enflasyonu yeneceğiz
Bakan Nebati: Önce enflasyonu yeneceğiz
Bakan Kurum'dan dar gelirliler için konut açıklaması
Bakan Kurum'dan dar gelirliler için konut açıklaması
BDDK'nın yeni adımı sonrası dolarda sert düşüş
BDDK'nın yeni adımı sonrası dolarda sert düşüş
Bakan Özer: Okulların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bütçemiz var
Bakan Özer: Okulların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bütçemiz var
GES'te talep beklentinin üzerinde
GES'te talep beklentinin üzerinde
Erdoğan'dan yangın açıklaması: 4 yerde yangınlar söndürüldü
Erdoğan'dan yangın açıklaması: 4 yerde yangınlar söndürüldü
4 milyon hanenin yararlanacağı aile destek başvuruları başlıyor
4 milyon hanenin yararlanacağı aile destek başvuruları başlıyor
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması
Kamu çalışanlarına enflasyonun üzerinde zam yapılacak
Kamu çalışanlarına enflasyonun üzerinde zam yapılacak
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış, fırtına ve toz taşınımı geliyor
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış, fırtına ve toz taşınımı geliyor
Bakan Yanık'tan 'fuhşa teşvik eden' yayına tepki
Bakan Yanık'tan 'fuhşa teşvik eden' yayına tepki
Bakan Nebati: Birinci sıradaki önceliğimiz enflasyon
Bakan Nebati: Birinci sıradaki önceliğimiz enflasyon
Ali Yalçın'dan ÖSYM'ye 'sınav ücreti' çağrısı
Ali Yalçın'dan ÖSYM'ye 'sınav ücreti' çağrısı
Bakan Koca'dan sağlıkçılara: Ekonomik iyileştirme beklentileri aşacak!
Bakan Koca'dan sağlıkçılara: Ekonomik iyileştirme beklentileri aşacak!
Marmaris'te orman yangını çıkaran kişi tutuklandı
Marmaris'te orman yangını çıkaran kişi tutuklandı
Togg'un 4. yılında seri üretim için geri sayım başladı
Togg'un 4. yılında seri üretim için geri sayım başladı
Bakanlık, 'cinsel istismarı' anlatan çocuk kitabını muzır yayın ilan etti
Bakanlık, 'cinsel istismarı' anlatan çocuk kitabını muzır yayın ilan etti
PKK'nın üst düzey yöneticisi MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
PKK'nın üst düzey yöneticisi MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
Altılı masadan Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilk açık destek
Altılı masadan Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilk açık destek
Asgari ücrete ara zam gelir mi?
Asgari ücrete ara zam gelir mi?
3600 ek gösterge ve öğrenci affı yolda! Düzenlemede sona gelindi
3600 ek gösterge ve öğrenci affı yolda! Düzenlemede sona gelindi
Kamu işçilerinin ilave tediye tarihleri belli oldu
Kamu işçilerinin ilave tediye tarihleri belli oldu
5 üniversite toplamda 125 personel almak için ilana çıktı
5 üniversite toplamda 125 personel almak için ilana çıktı
12 ilde FETÖ soruşturmaları kapsamında 30 gözaltı kararı verildi
12 ilde FETÖ soruşturmaları kapsamında 30 gözaltı kararı verildi
Fırınlara ucuz un
Fırınlara ucuz un
Konut kredilerinde yeni dönem
Konut kredilerinde yeni dönem
6. Yargı Paketi, Meclis'ten geçti
6. Yargı Paketi, Meclis'ten geçti
Bakanlıktan yeni genelge: Atık toplayıcılarına mesleki statü geliyor
Bakanlıktan yeni genelge: Atık toplayıcılarına mesleki statü geliyor
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Bakan Kirişçi, Marmaris yangınında zarar gören alanı açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "(Yangında zarar gören alana ilişkin) Yukarıdan yapılan incelemelerde net olarak yanmış, burası tamamen yanmıştır' denilen yerlerin dışında kısmen yanmış içinde yanmamış bölümlerin olduğu alanlar var, 4 bin 500 hektar diyebiliriz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Haziran 2022 22:11
Yazdır
Bakan Kirişçi, Marmaris yangınında zarar gören alanı açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangında 4 bin 500 hektarlık alanın zarar gördüğünü ifade ederek, "72 saat dolmadan bu çalışma tamamlanmış oldu." dedi.

Kirişci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Muğla Afet Koordinasyon Merkezi'nde yangınla ilgili son durumu gazetecilerle paylaştı.

Bakan Kirişci, yaptığı açıklamada, yangın bölgesiyle ilgili iki inceleme olduğunu ve kendilerini kaygılandıracak olumsuz bir durumun bulunmadığını belirtti.

Bu geceyi de geçirdikten sonra son noktayı sabah saatlerinde açıklamayı planladıklarını ifade eden Kirişci, "Söyleyebileceğimiz olumsuz manada hiçbir şeyimiz yok. Bu olumlu seyrin devam etmesini diliyorum." dedi.

Yangında ne kadarlık bir alanın zarar gördüğü yönündeki soruya ise Kirişci, henüz tam olarak belirlenmediğini kaydetti. Kirişci, şunları söyledi:

"Yukarıdan yapılan incelemelerde net olarak yanmış, burası tamamen yanmıştır' denilen yerlerin dışında kısmen yanmış içinde yanmamış bölümlerin olduğu alanlar var, 4 bin 500 hektar diyebiliriz. Geçen yıl Muğla'da yanan alan, 50 bin 500 hektarlık bir alan yanmıştı. 72 saat dolmadan bu çalışma tamamlanmış oldu. Bu geceyi de rahat atlatacağımızı ifade edecek olursak biz aslında 72 saatten çok çok önce bu çalışmayı da tamamlamış olduk. Burada kara gücü dediğimiz Orman Genel Müdürlüğümüzün çalışanları olmak üzere jandarmamız, polisimiz, akredite olmuş bütün STK'larımız, kendini bu işe adamış kardeşlerimiz hep birlikte alın ve akıl teri dökerek bu işin üstesinden geldik diye ümit ediyorum."

Bakan Kirişci, Muğla'da geçen yıl yanan alanlarla ilgili de 28 bin 500 hektarlık gençleştirme, 510 hektarlık fidan dikimi yöntemiyle alanların yeniden ormana kazandırılması çalışmaları yapıldığını ve yapılmaya devam ettiğini kaydetti.

- "Ekiplerimiz çok güçlü"

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, bölgede coğrafya olarak Türkiye'nin söndürülmesi en zor yangınların oluştuğunu söyledi.

Haberi duyunca "Bu yangını söndürmek çok zor" dediğini ifade eden Aydın, şu değerlendirmede bulundu:

"Burada arazi şartları zorlu, ormanın da devamlılığı var. Dünyanın hiçbir yerinde geceleri kara ekipleri çalışmaz. Arkadaşlarımız cephede sabaha kadar çalıştı. Bu yangının söndürülmesi mucizeydi o mucize gerçekleşti. Orman yangınları siyasete de malzeme edilmemeli. Çalışanların morali bozuluyor. CHP'nin geçmiş dönemki genel başkanı Deniz Baykal, yangın bölgesine gelip, 'Allah kolaylık versin. Yangınla mücadele savaştır. Yapacağımız ne var?' diye sorardı. Şimdiki Genel Başkan üzerinden helikopter geçerken 'Helikopter yok.' diyor." dedi.

Gece uçan helikopterlerin dünyada kullanılmadığını anlatan Aydın, "Son yıllarda bazı ülkelerde deneniyor. Geçen yıl biz de denedik. Bu sene de devam edeceğiz. Yer ekiplerimiz de çok güçlü. Siyasete alet etmeden bu işleri yapmamız lazım." diye konuştu.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ise düne geceye göre yangının bugün 1 metre bile ilerlemediğini ifade etti.

Ekiplerin sahada soğutma çalışması yaptığını aktaran Karacabey, aksilik olmadığı takdirde sabahleyin daha iyi bir sonucu ifade edebileceklerini kaydetti.

KAPAT [X]

Toplantıya İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Muğla Valisi Orhan Tavlı da katıldı.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Osmaniye'de sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı
Osmaniye'de sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı
Marmaris'te yürekleri dağlayan kara tablo havadan görüntülendi
Marmaris'te yürekleri dağlayan kara tablo havadan görüntülendi
Eşinin mezarı başında ölü bulundu
Eşinin mezarı başında ölü bulundu
Cezaevi lojmanlarının çatıları uçtu, 15 araç hasar gördü
Cezaevi lojmanlarının çatıları uçtu, 15 araç hasar gördü
Kurbanlıklar Anadolu Yakası'ndaki pazarlarda yerlerini almaya başladı
Kurbanlıklar Anadolu Yakası'ndaki pazarlarda yerlerini almaya başladı
Yangının duman ve külleri Marmaris ilçe merkezine ulaştı
Yangının duman ve külleri Marmaris ilçe merkezine ulaştı

Bu Habere Tepkiniz

Yeterliği vermesine rağmen atanamayan vergi müfettiş yardımcısını Danıştay haklı buldu

Yeterliği vermesine rağmen atanamayan vergi müfettiş yardımcısını Danıştay haklı buldu

Danıştay 2. Dairesi, Vergi müfettiş yardımcısı olarak görev yapan davacı tarafından; "vergi müfettişi" kadrosuna atanması istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin hukuka aykırı olduğuna hükmetti.
Sağlık Bakanlığı İller Arası Yer Değiştirme Duyurusu Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı İller Arası Yer Değiştirme Duyurusu Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2022 yılı Haziran dönemi iller arası yer değişikliği atanma kura duyurusu yayımlandı.
Antalya Olimpos da Ultra Herşey Dahil Villa Tatili

Antalya Olimpos da Ultra Herşey Dahil Villa Tatili

https://www.olymposresort.com/?utm_source=memurlar&utm_medium=manset&utm_term=mobil-web-adv
Sözleşmeli emekli öğretim üyesinin görevle ilişiği kesilebilir mi?

Sözleşmeli emekli öğretim üyesinin görevle ilişiği kesilebilir mi?

Danıştay Sekizinci Dairesi, emekli olarak görevine sözleşmeli statüde devam eden öğretim üyelerinin görevleriyle ilişiklerinin kesilmesinde somut sebepler aranmasına hükmetti!
Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

https://www.kizilay.org.tr/Kurban/?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=kurban
ÖSYM duyurdu, ALES/2 başvuruları başladı

ÖSYM duyurdu, ALES/2 başvuruları başladı

ÖSYM internet sitesinden ALES/2 başvurularının başladığını duyurdu.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Öğretim Üyesinin ayrıldığı kuruma dönüşüyle ilgili önemli karar

Öğretim Üyesinin ayrıldığı kuruma dönüşüyle ilgili önemli karar

Danıştay Sekizinci Dairesi, öğretim üyesinin ayrıldığı kuruma 2547 sayılı Kanunun 60-b maddesi uyarınca dönüş yapabilmesi hususunda idarelerin somut verilere dayalı değerlendirme yapmak suretiyle takdir hakkı bulunduğuna dair İlk Derece ve Bölge İdare Mahkemesi kararını onadı.
Öğretim Görevlisi alımında tecrübe şartına dair karar!

Öğretim Görevlisi alımında tecrübe şartına dair karar!

Danıştay Sekizinci Dairesi, öğretim görevlisi alımlarında aranılan tecrübenin lisans eğitiminden sonrası olması gerektiğine hükmetti!
Sözleşmeli alımlardaki trajikomik durumlar vahim bir boyuta ulaştı

Sözleşmeli alımlardaki trajikomik durumlar vahim bir boyuta ulaştı

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından düzenleme yapılmadığı için sözleşmeli personel alımlarındaki trajikomik ilanlar kötü bir noktaya doğru son sürat gidiyor!
Emniyette batıdan batıya tayinciler, sonuçları bekliyor

Emniyette batıdan batıya tayinciler, sonuçları bekliyor

Genel atama tayinlerinin açıklanma tarihi üzerinden 25 gün geçmesine rağmen batıdan batıya tayinler hakkında henüz açıklama yapılmadı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak
Mahalleli otomobili devirdi

Mahalleli otomobili devirdi

Ankara’nın Mamak ilçesinde sokaktan geçen arabanın önünü kesen mahalleli sürücüyü darp ederek arabası devirdi. Şoför ile kalabalık arasında çıkan kavgada ise 4 şüpheli gözaltına alındı. Kaynak:Ankara’da bir otomobil sürücüsü ile mahalleli arasında kavga: Mahalleli otomobili devirdi
GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 650 gelir uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 30 Haziran 2022.
Bu besinler beyni küçültüyor...

Bu besinler beyni küçültüyor...

Bilimsel olarak kanıtlanan bazı besinlerin beyni küçülttüğü hücreleri hasara uğrattığı ortaya çıkarıldı.