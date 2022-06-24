Osmaniye'de sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı

Akşam saatlerinde başlayan ve etkisini giderek artıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Araçlar, su nedeniyle ilerlemekte zorlanırken bazı araçlar da yolda mahsur kaldı.

Devlet Bahçeli Alt Geçidi ve bazı yollar, oluşan bu birikintileri nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Sağanak nedeniyle birçok ev ve iş yerinin bodrum ve giriş katlarını da su bastı. Oto Sanayi Sitesi'nde de pek çok iş yeri ve araç, sular altında kaldı. İş yerlerinde mahsur kalanlar, traktörlerle tahliye edildi.

Bu arada, kent genelinde fırtına da etkili oldu.

Osmaniye Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, akşam 18.30 sularında başlayan sağanak nedeniyle 215 ev, iş yeri, ahır ve alt geçitten su baskını ihbarı alındığı, gelen ihbarlara AFAD'dan 3 ekip ve 9 personel, Osmaniye Belediyesinden 5 ekip ve 20 personel, Toroslar EDAŞ'tan ise 6 ekip ve 14 kişi ile müdahale edildiği belirtildi.

Açıklamada, sağanak nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadığı, 1 metruk binanın çöktüğü, 3 iş yerinin çatısında da hasar oluştuğu, bodrum katını su basan ve elektrikleri kesilen 2 hastaneye ise jeneratör desteği sağlandığı kaydedildi.