Abdülkerim Bardakcı Galatasaray ile anlaştı

Valilik açıkladı: Altın madeninde 'siyanür sızıntısı' iddiasına soruşturma
Valilik açıkladı: Altın madeninde 'siyanür sızıntısı' iddiasına soruşturma
Yeni vatandaşlık bedeli arttı, ev alan kitle değişti
Yeni vatandaşlık bedeli arttı, ev alan kitle değişti
Bakan Nebati: Önce enflasyonu yeneceğiz
Bakan Nebati: Önce enflasyonu yeneceğiz
Bakan Kurum'dan dar gelirliler için konut açıklaması
Bakan Kurum'dan dar gelirliler için konut açıklaması
BDDK'nın yeni adımı sonrası dolarda sert düşüş
BDDK'nın yeni adımı sonrası dolarda sert düşüş
Bakan Özer: Okulların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bütçemiz var
Bakan Özer: Okulların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bütçemiz var
GES'te talep beklentinin üzerinde
GES'te talep beklentinin üzerinde
Erdoğan'dan yangın açıklaması: 4 yerde yangınlar söndürüldü
Erdoğan'dan yangın açıklaması: 4 yerde yangınlar söndürüldü
4 milyon hanenin yararlanacağı aile destek başvuruları başlıyor
4 milyon hanenin yararlanacağı aile destek başvuruları başlıyor
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması
Kamu çalışanlarına enflasyonun üzerinde zam yapılacak
Kamu çalışanlarına enflasyonun üzerinde zam yapılacak
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış, fırtına ve toz taşınımı geliyor
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış, fırtına ve toz taşınımı geliyor
Bakan Yanık'tan 'fuhşa teşvik eden' yayına tepki
Bakan Yanık'tan 'fuhşa teşvik eden' yayına tepki
Bakan Nebati: Birinci sıradaki önceliğimiz enflasyon
Bakan Nebati: Birinci sıradaki önceliğimiz enflasyon
Ali Yalçın'dan ÖSYM'ye 'sınav ücreti' çağrısı
Ali Yalçın'dan ÖSYM'ye 'sınav ücreti' çağrısı
Bakan Koca'dan sağlıkçılara: Ekonomik iyileştirme beklentileri aşacak!
Bakan Koca'dan sağlıkçılara: Ekonomik iyileştirme beklentileri aşacak!
Marmaris'te orman yangını çıkaran kişi tutuklandı
Marmaris'te orman yangını çıkaran kişi tutuklandı
Togg'un 4. yılında seri üretim için geri sayım başladı
Togg'un 4. yılında seri üretim için geri sayım başladı
Bakanlık, 'cinsel istismarı' anlatan çocuk kitabını muzır yayın ilan etti
Bakanlık, 'cinsel istismarı' anlatan çocuk kitabını muzır yayın ilan etti
PKK'nın üst düzey yöneticisi MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
PKK'nın üst düzey yöneticisi MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
Altılı masadan Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilk açık destek
Altılı masadan Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilk açık destek
Asgari ücrete ara zam gelir mi?
Asgari ücrete ara zam gelir mi?
3600 ek gösterge ve öğrenci affı yolda! Düzenlemede sona gelindi
3600 ek gösterge ve öğrenci affı yolda! Düzenlemede sona gelindi
Kamu işçilerinin ilave tediye tarihleri belli oldu
Kamu işçilerinin ilave tediye tarihleri belli oldu
5 üniversite toplamda 125 personel almak için ilana çıktı
5 üniversite toplamda 125 personel almak için ilana çıktı
12 ilde FETÖ soruşturmaları kapsamında 30 gözaltı kararı verildi
12 ilde FETÖ soruşturmaları kapsamında 30 gözaltı kararı verildi
Fırınlara ucuz un
Fırınlara ucuz un
Konut kredilerinde yeni dönem
Konut kredilerinde yeni dönem
6. Yargı Paketi, Meclis'ten geçti
6. Yargı Paketi, Meclis'ten geçti
Bakanlıktan yeni genelge: Atık toplayıcılarına mesleki statü geliyor
Bakanlıktan yeni genelge: Atık toplayıcılarına mesleki statü geliyor
Ana sayfaHaberler Spor

Abdülkerim Bardakcı Galatasaray ile anlaştı

Fenerbahçe ile anlaşamayan transferin gözde isimlerinden Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'ın teklifini kabul etti. Abdülkerim Bardakcı için Galatasaray'ın Konyaspor'a ödeyeceği rakam da belli oldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 24 Haziran 2022 23:12
Yazdır
Abdülkerim Bardakcı Galatasaray ile anlaştı

Konyaspor'da forma giyen Abdülkerim Bardakcı'yı transfer etmek için başta Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş başta olmak üzere bazı önemli takımlar girişimlerde bulunmuştu.

İlk olarak Konyaspor ile bonservis konusunda anlaşmaya varan Fenerbahçe, Abdülkerim Bardakçı'yı ikna edememişti. Bunun üzerine harekete geçen Galatasaray, hem Konyaspor hem de Abdülkerim Bardakcı ile anlaştı.

ÖDENECEK RAKAM BELLİ OLDU

Galatasaray, Konyaspor'a Abdülkerim Bardakcı'nın transferi için bonuslarla beraber 3.3 milyon Euro ödeyecek. Bu akşam İstanbul'a gidecek olan Abdülkerim Bardakcı, yarın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sarı-kırmızılı ekiple sözleşme imzalayacak.

Galatasaray'ın 27 yaşındaki savunma oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

GEÇEN SEZON 34 MAÇTA RESMİ MAÇTA OYNADI

Abdülkerim geçtiğimiz sezon Konyaspor ile 33 Spor Toto Süper Lig, 1 de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 34 resmi maçta görev aldı ve 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Başarılı savunmacı, kariyerinde daha önce Anadolu Selçukluspor, Adana Demirspor, Samsunspor, Giresunspor, Denizlispor ve Altay'da forma giydi.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Galatasaray'da Okan Buruk dönemi resmen başladı
Galatasaray'da Okan Buruk dönemi resmen başladı
Milli sporcu Zilan Ertem altın madalya kazandı
Milli sporcu Zilan Ertem altın madalya kazandı
TFF Başkanı Büyükekşi yeni yayıncı kuruluşu açıkladı!
TFF Başkanı Büyükekşi yeni yayıncı kuruluşu açıkladı!
Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları 2 yıl daha Digiturk beIN MEDIA GROUP'ta
Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları 2 yıl daha Digiturk beIN MEDIA GROUP'ta
Cenk Tosun, Beşiktaş'a doğru!
Cenk Tosun, Beşiktaş'a doğru!
Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 42'inciliğe yükseldi
Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 42'inciliğe yükseldi

Bu Habere Tepkiniz

Yeterliği vermesine rağmen atanamayan vergi müfettiş yardımcısını Danıştay haklı buldu

Yeterliği vermesine rağmen atanamayan vergi müfettiş yardımcısını Danıştay haklı buldu

Danıştay 2. Dairesi, Vergi müfettiş yardımcısı olarak görev yapan davacı tarafından; "vergi müfettişi" kadrosuna atanması istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin hukuka aykırı olduğuna hükmetti.
Sağlık Bakanlığı İller Arası Yer Değiştirme Duyurusu Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı İller Arası Yer Değiştirme Duyurusu Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2022 yılı Haziran dönemi iller arası yer değişikliği atanma kura duyurusu yayımlandı.
Antalya Olimpos da Ultra Herşey Dahil Villa Tatili

Antalya Olimpos da Ultra Herşey Dahil Villa Tatili

https://www.olymposresort.com/?utm_source=memurlar&utm_medium=manset&utm_term=mobil-web-adv
Sözleşmeli emekli öğretim üyesinin görevle ilişiği kesilebilir mi?

Sözleşmeli emekli öğretim üyesinin görevle ilişiği kesilebilir mi?

Danıştay Sekizinci Dairesi, emekli olarak görevine sözleşmeli statüde devam eden öğretim üyelerinin görevleriyle ilişiklerinin kesilmesinde somut sebepler aranmasına hükmetti!
Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

https://www.kizilay.org.tr/Kurban/?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=kurban
ÖSYM duyurdu, ALES/2 başvuruları başladı

ÖSYM duyurdu, ALES/2 başvuruları başladı

ÖSYM internet sitesinden ALES/2 başvurularının başladığını duyurdu.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Öğretim Üyesinin ayrıldığı kuruma dönüşüyle ilgili önemli karar

Öğretim Üyesinin ayrıldığı kuruma dönüşüyle ilgili önemli karar

Danıştay Sekizinci Dairesi, öğretim üyesinin ayrıldığı kuruma 2547 sayılı Kanunun 60-b maddesi uyarınca dönüş yapabilmesi hususunda idarelerin somut verilere dayalı değerlendirme yapmak suretiyle takdir hakkı bulunduğuna dair İlk Derece ve Bölge İdare Mahkemesi kararını onadı.
Öğretim Görevlisi alımında tecrübe şartına dair karar!

Öğretim Görevlisi alımında tecrübe şartına dair karar!

Danıştay Sekizinci Dairesi, öğretim görevlisi alımlarında aranılan tecrübenin lisans eğitiminden sonrası olması gerektiğine hükmetti!
Sözleşmeli alımlardaki trajikomik durumlar vahim bir boyuta ulaştı

Sözleşmeli alımlardaki trajikomik durumlar vahim bir boyuta ulaştı

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından düzenleme yapılmadığı için sözleşmeli personel alımlarındaki trajikomik ilanlar kötü bir noktaya doğru son sürat gidiyor!
Emniyette batıdan batıya tayinciler, sonuçları bekliyor

Emniyette batıdan batıya tayinciler, sonuçları bekliyor

Genel atama tayinlerinin açıklanma tarihi üzerinden 25 gün geçmesine rağmen batıdan batıya tayinler hakkında henüz açıklama yapılmadı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak
Mahalleli otomobili devirdi

Mahalleli otomobili devirdi

Ankara’nın Mamak ilçesinde sokaktan geçen arabanın önünü kesen mahalleli sürücüyü darp ederek arabası devirdi. Şoför ile kalabalık arasında çıkan kavgada ise 4 şüpheli gözaltına alındı. Kaynak:Ankara’da bir otomobil sürücüsü ile mahalleli arasında kavga: Mahalleli otomobili devirdi
GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 650 gelir uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 30 Haziran 2022.
Bu besinler beyni küçültüyor...

Bu besinler beyni küçültüyor...

Bilimsel olarak kanıtlanan bazı besinlerin beyni küçülttüğü hücreleri hasara uğrattığı ortaya çıkarıldı.