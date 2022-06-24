Abdülkerim Bardakcı Galatasaray ile anlaştı

Konyaspor'da forma giyen Abdülkerim Bardakcı'yı transfer etmek için başta Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş başta olmak üzere bazı önemli takımlar girişimlerde bulunmuştu.

İlk olarak Konyaspor ile bonservis konusunda anlaşmaya varan Fenerbahçe, Abdülkerim Bardakçı'yı ikna edememişti. Bunun üzerine harekete geçen Galatasaray, hem Konyaspor hem de Abdülkerim Bardakcı ile anlaştı.

ÖDENECEK RAKAM BELLİ OLDU



Galatasaray, Konyaspor'a Abdülkerim Bardakcı'nın transferi için bonuslarla beraber 3.3 milyon Euro ödeyecek. Bu akşam İstanbul'a gidecek olan Abdülkerim Bardakcı, yarın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sarı-kırmızılı ekiple sözleşme imzalayacak.

Galatasaray'ın 27 yaşındaki savunma oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

GEÇEN SEZON 34 MAÇTA RESMİ MAÇTA OYNADI



Abdülkerim geçtiğimiz sezon Konyaspor ile 33 Spor Toto Süper Lig, 1 de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 34 resmi maçta görev aldı ve 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Başarılı savunmacı, kariyerinde daha önce Anadolu Selçukluspor, Adana Demirspor, Samsunspor, Giresunspor, Denizlispor ve Altay'da forma giydi.