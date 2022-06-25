25 Haziran 2022'den önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cezayir'de çalışan Türk işçilerle bir araya gelecek, 19. Akdeniz Oyunları'nın açılış törenine katılacak.

(Oran)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Valilik, Adalet Sarayı ve Belediyeye ziyarette bulunacak, AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısına katılacak ve Ağrı Barosunu ziyaret edecek.

(Ağrı/10.00-16.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ünye OSB Bölgesi ve Fatsa OSB'de incelemelerde bulunacak, Valiliği, AK Parti Ordu İl Başkanlığını, Balmer Arı Ürünleri Ar-Ge Merkezini ve Çikolata Park'ı ziyaret edecek, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Projeleri Toplu Açılış Töreni ile Çamsan Ordu MDF3 Üretim Tesisi Açılış Töreni'ne katılacak.

(Ordu/11.15-18.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Haydarpaşa Garı Arkeolojik ve Endüstriyel Parkı'nda inceleme ve basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/11.00)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valiliği ziyaret edecek, Yeni Karaköy Camisi ve Meydan Camisi'nde düzenlenecek hafızlık icazet merasimlerine katılacak.

(Manisa/09.00/12.30/13.30)

SPOR

1- Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın resmi açılış töreni gerçekleştirilecek.

(Oran/21.00)

2- Modern Pentatlon 2022 Dünya Kupası Finali'nde kadınlarda ve erkeklerde final mücadeleleri yapılacak.

(Ankara/08.45/14.45)