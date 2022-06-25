Hakim ve savcılar kuruluna ait atama kararnamesi yayımlandı
Hakim ve savcılar kuruluna ait atama kararnamesi Resmi Gazete'de Yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 25 Haziran 2022 00:57
Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:
Adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcılarının 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu gereğince atanmalarına ilişkin, Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 19/06/2022 tarihli ve 904 sayılı atama kararı aşağıda gösterilmiştir.
5476 KİŞİNİN YER ALDIĞI İSİM LİSTESİNİ İÇEREN DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN YIKLAYINIZMemurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız