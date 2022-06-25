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Yüzde 25'lik zam sınırına takılmak istemiyorlar, 2 Temmuz'u bekliyorlar

Yüzde 25'lik zam sınırına takılmak istemeyen ev sahipleri, internet sitelerinden ilanlarını çekiyor. Nisan ayında 122 bin olan kiralık ev sayısı, bugün 85 bine kadar düştü. Emlakçılar "Kiralık ev olmayınca fiyatlar arttı" diyor.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 25 Haziran 2022 07:11
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Yüzde 25'lik zam sınırına takılmak istemiyorlar, 2 Temmuz'u bekliyorlar

Konut kiralarında 1 Temmuz 2023'e kadar uygulanacak olan yüzde 25'lik kira artış sınırına takılmak istemeyen birçok ev sahibi, internete koydukları ilanları geri çekmeye başladı. Nisan ayında Türkiye genelinde 122 bin olan kiralık konut sayısı, bugün 85 bine kadar düştü. Kiralık evlerin sayısı düşünce, doğal olarak fiyatları da artmaya başladı.

Emlakçı Semra Yıldız, ev sahiplerinin 2 Temmuz'dan sonra; zam sınırına takılmamak için ilanları çektiklerini belirterek "Şimdi kiraya verecek ev azaldı. Talep olunca ev de olmayınca mevcut kiralık ev ilanlarının fiyatları yükseldi" dedi. Öte yandan bazı ev sahiplerinin 2 Temmuz sonrası kontrat yaptığı ve bir aylık ücreti elden alarak zam sınırını aştıkları da iddia edildi. Yüzde 25'lik zam sınırı nedeniyle kiracı ve ev sahipleri arasında ciddi sorunlar olduğunu dile getiren Semra Yıldız "Ev sahipleri çeşitli bahaneler üreterek kiracıları çıkarmak istiyor. 1 Temmuz sonrası yüksek fiyattan kiraya vermeyi planlıyorlar. Kiracılar ise devletin belirlediği sınırın üzerine çıkmıyor ve durum mahkemeye taşınıyor. Burada kiracı haklı çıkıyor tabii" diye konuştu. Öte yandan bazı emlakçıların komisyon alabilmek adına ev sahiplerine kiracılarını çıkarmaları yönünde teşvik ettiklerini de söyleyen Yıldız "Emlak piyasası çok bozuldu. Kimin ne niyette olduğunu bilemiyoruz. Sırf komisyon almak için ev sahiplerine 'kiracını çıkar' 'daha yüksek fiyattan kiracı buluruz' baskısı yapanlar var" açıklamasında bulundu.

1,8 MİLYON ADET BOŞ KONUT VAR

Yapılan araştırmalara göre Avrupa Yakası'nda Beylikdüzü, Başakşehir, Küçükçekmece ve Bağcılar ile Anadolu Yakası'nda Kadıköy, Ataşehir, Sancaktepe ve Tuzla'da boş konut stokunun yüksek olduğu görülüyor. İstanbul'daki boş konut sayısı Avrupa'daki diğer kentlerle kıyaslandığında ortalamanın üzerinde. Bu da aslında İstanbul'da konut olduğunu, ancak herkes için erişilebilir olmadığını gösteriyor. Toplama bakıldığında ise İstanbul genelinde 1,8 milyon adetlik boş konut olduğu görülüyor.

KAAN ZENGİNLİ

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