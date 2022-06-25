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Paralar artık PKK'ya değil halka gidiyor

Kayyum tayin edilen belediyelerde vatandaş hizmetle tanıştı. Şehirler yeni bir görünüm kazanırken borçlar ödendi, yatırımlar katlandı.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 25 Haziran 2022 07:20
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Paralar artık PKK'ya değil halka gidiyor

İçişleri Bakanlığı tarafından, terör örgütü PKK'ya yardım ettikleri için kayyum tayin edilen belediyeler, ekonomiden sosyal hayata her alanda sıçrama yaptı. PKK'ya, hendeklerin kazılmasında, insan kaynağı sağlanmasında, kurs adı altında terör propagandası yapılmasında, örgüt üyelerinin istihdam edilmesinde destek veren HDP'li belediyelerde görevlendirilen kayyumların yaptığı hizmetler şehirlere yeni bir görünüm kazandırdı. Diyarbakır, Mardin Iğdır, Kars, Hakkari ve Batman Belediyelerinde yapılan hizmetlere ilişkin rakamlar kayyumların başarısını ortaya koydu. İşte o rakamlar:

> DİYARBAKIR: 1 milyar TL'lik borç ödendi. 1,3 milyar TL'lik yatırım gerçekleştirildi. 163 km asfalt yol, 1.073 km stabilize yol ve bir adet içme suyu arıtma tesisi yapıldı. 388 km'lik içme suyu şebeke hattı oluşturuldu. 25 spor tesisi, 414 bin aileye gıda, 12 bin 262 kişiye giyim ve 370 bin 481 öğrenciye kitap-kırtasiye yardımı gerçekleştirildi. 33 Gençlik Merkezinde açılan 414 kurstan 204 bin 25 kişi faydalandı.

> MARDİN: 1 milyar TL'lik borç ödendi. 660 milyon TL'lik yatırım yapıldı. 128 km asfalt yol, 260 km stabilize yol ve 297 km'lik içme suyu şebeke hattının yapımı tamamlandı. Dört spor tesisi inşa edildi. Dört Gençlik Merkezinde açılan 101 adet kurstan 50 bin 730 kişi, 34 bin 22 aileye gıda, 34 bin 568 kişiye giyim yardımı ve 169 bin 835 öğrenciye kitap-kırtasiye yardımı yapıldı.

> BATMAN: 360 milyon TL'lik borç ödendi. 227 milyon TL'lik yatırım yapıldı. 209 km asfalt yol döküldü. 8 bin 285 fidan dikildi. 405 kişiye yaşlı ve bakıma muhtaç hizmeti verildi. Üç Kadın Yaşam Merkezinde açılan 36 kurstan 762 kişi yararlandı. 138 bin 88 öğrenciye kitap, kırtasiye ve bilgisayar yardımı yapıldı.

> HAKKARİ: 119 milyon TL'lik borç ödendi. 52 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirildi. 54 km asfalt döküldü. Bir otogar yapımı tamamlandı. Yedi bin fidan dikildi. Gençlik Merkezi'nde açılan 70 kurstan 1.144 kişi, Kadın Yaşam Merkezinde açılan 40 kurstan ise 3 bin 500 kişi yararlandı. Pazar yeri, hal ve 12 aile çay bahçesi ile çocuk parkı ve park yapıldı.

> IĞDIR: 196,8 milyon TL borç ödendi. 317,4 milyon TL'lik yatırım yapıldı. 40 km asfalt döküldü. 20 bin metrekare kilitli parke taşı yapıldı. 5 bin 50 aileye gıda yardımı verildi. 11 tane çocuk parkı yapımı tamamlandı. 1.142 öğrenci kitap-kırtasiye yardımından faydalandı.

> KARS: 10 0 milyon TL'lik borç ödendi. 69,7 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirildi. 2 bin 130 aileye gıda, 12 bin 114 kişiye giyim yardımı yapıldı. 14 adet kurstan 391 kişi faydalandı. 2 bin 290 adet fidan dikildi. Üç adet spor tesisi, yedi tane aile çay bahçesi ve çocuk parkı yapıldı.

> SİİRT: 322,8 milyon TL'lik borç ödendi. 115,7 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirildi. 46 km uzunluğunda asfalt yol yapıldı. 26 bin fidan dikildi. 14 bin 264 aileye gıda, 3 bin 50 kişiye de giyim yardımı sunuldu.

> ŞIRNAK-CİZRE: 50 milyon TL tutarında borç ödendi, 29,7 milyon TL'lik yatırım yapıldı. Geçtiğimiz ay birçok ülkeden 81 sporcunun katıldığı Cudi Cup Uluslararası Tenis Turnuvası da düzenlendi.

EBRU KARATOSUN

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