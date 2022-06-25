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Alternatif formüller hazır, asgari ücret 5 bin TL olacak

Türkiye Gazetesinde yer alan habere göre: Hükümetin, sabit gelirlilerin enflasyon karşısındaki alım gücünü yükseltmeye yönelik hazırlıklarında sona gelindi. Memur ve emeklilere yapılacak zam, 4 Temmuz'da açıklanacak aylık enflasyon oranı ile kesinleşecek. Asgari ücret konusundaki çalışmalar ise önümüzdeki hafta yapılacak kabine toplantısında değerlendirilecek

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 25 Haziran 2022 07:16
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Alternatif formüller hazır, asgari ücret 5 bin TL olacak

Asgari ücrete yapılacak artış netleşiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den bu konuda bir hazırlık yapmasını istemişti. Bu kapsamda asgari ücrette yapılacak artışla ilgili alternatifli teklifler hazırlandığı, bu hazırlıkların önümüzdeki hafta yapılacak kabinenin gündemine getirileceği belirtildi. Özellikle küçük işletmelerin asgari ücret artışından kaynaklanacak yükünün azaltılması için en fazla üzerinde durulan formül, sigorta prim maliyetinin devlet tarafından üstlenilmesi ve böylece buradaki 800 liranın çalışanın maaşına yansıtılması. Ancak bu primin yüzde 50'sinin devlet tarafından diğer yarısının ise işveren tarafından karşılanmasına yönelik bir teklif de söz konusu. Bu durumda asgari ücretin 400-450 lira civarında artması gündeme gelecek. AK Parti ekonomi kurmayları, net asgari ücretin 5 bin lira civarında olmasının beklendiğini kaydediyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 3.500 TL

Memurlar ve emekliler başta olmak üzere, evde bakım ücreti ve 65 yaş üstü sosyal güvencesi olmayan vatandaşlara verilen aylıklar 4 Temmuz'da açıklanacak haziran enflasyonu dikkate alınarak, 6 aylık enflasyon oranında artırılacak. Yapılan tahminlere göre 6 aylık artışın yüzde 38-40 arasında olması bekleniyor. Bu durumda, en düşük emekli aylığı 3.500 lira, evde bakım desteği 3.200 lira, sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara verilen yaşlılık aylığının da 1.500 lira civarında olması bekeniyor. Önceki gün Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen ek bütçe kanunu teklifinde de ücretlere yüzde 40 zam yapılması öngörüsünden hareketle 650 milyar liralık ek ödenek ayrıldı. AK Parti milletvekilleri enflasyon oranı dışında memurlara ve emeklilerin aylıklarına ayrıca bir refah payı eklenmesi gerektiği konusunda da hükümet nezdinde girişimlerde bulundu. Ancak bu konuda henüz bir karar verilmedi. 6 aylık enflasyonun yüzde 38 civarında kalması durumunda, 2 puanlık refah payı eklenerek zam oranının yüzde 40'a çıkarılabileceği belirtiliyor.

YÜCEL KAYAOĞLU

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