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Mankene yavru aslan, iş adamına kapan yavrusu! Kod adı: Karne hediyesi

Hayvan Kaçakçılığı operasyonu kapsamında Beykoz'da kurdukları yasa dışı Hayvanat Bahçesi'nde gözaltına alınan 11 şebeke üyesinin; yasa dışı yollardan İstanbul'a getirdikleri yabani, tropikal ve egzotik hayvanları "Doğum Günü Hediyesi" ve "Karne Hediyesi" etiketleriyle satışa sundukları ortaya çıktı. Şebeke üyelerinin bir yavru aslanı 10 bin dolara bir mankene, bir Albino Kaplan Yavrusu'nu ise bir iş adamına 100 bin liraya sattıkları saptandı. Bazı hayvanların kaçak yollarla İstanbul'a getirilirken havasızlıktan telef olarak yaşamlarını yitirdikleri belirlendi. Şebeke üyelerinin; kaçak sevkiyat öncesi bayılttıkları bir Kara Akbaba'nın kanatlarını koliye sığabilmesi için keserek kısalttıkları ortaya çıktı.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 25 Haziran 2022 08:47
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Mankene yavru aslan, iş adamına kapan yavrusu! Kod adı: Karne hediyesi

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul merkezli 14 ilde 62 adrese "Hayvan Kaçakçılığı" operasyonu düzenledi. "Egzotik Hayvan ve Yabani Hayvan Kaçakçılığı" yapıldığı saptanan adreslerde söz konusu suçlara karışan 62 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonun İstanbul ayağında; Beykoz İlçesi'nde kurulmuş olan ve hayvanların satışa sunulduğu izinsiz bir Hayvanat Bahçesi'ne de baskın yapıldı. Uluslararası CITES Sözleşmesi'ne aykırı bir şekilde kaçak yollardan elde edildikleri ve yasa dışı yollardan satışa çıkarıldıkları tespit edilen çok sayıda hayvan ve hayvan yumurtası ele geçirilerek koruma altına alındı. SABAH, o operasyonun bilinmeyen ayrıntılarına ulaştı.

MÜŞTERİLERİ TANINMIŞ KİŞİLER...

İstanbul Beykoz'daki yasa dışı Hayvanat Bahçesi'nde yabani ve egzotik hayvanları satışa çıkartan 11 kişi gözaltına alındı. İddialara göre 11 kişi; kilometrelerce uzaklıktaki yaşam alanlarından koparılan hayvanları kaçak yollarla İstanbul'a getirdi. Bazı hayvanların yolda havasızlıktan telef olarak öldükleri saptandı.

İddialara göre Hayvanat Bahçesi'nde gözaltına alınan 11 kişi, Suriye'den kaçak yollarla İstanbul'a getirdikleri bir Kara Akbaba'nın kanatlarını koliye sığması için keserek kısalttı. 11 kişilik şebekenin üyelerinin hayvanları bazı sohbet grupları ve sosyal medya hesapları üzerinden satışa çıkardıkları tespit edildi. Şebeke üyelerinin müşterileri arasında tanınmış mankenler, veterinerler ve iş insanları olduğu belirlendi.

100 BİN LİRAYA KAPLAN YAVRUSU...

İddialara göre şebeke üyeleri; söz konusu egzotik, tropikal ve yabani hayvanları "Doğum Günü Hediyesi" ve "Karne Hediyesi" etiketleriyle satışa sundu. İddialara göre şebekenin yakalanan üyeleri İran uyruklu tanınmış manken Hazl Y.'ye 10 bin dolara yavru Aslan sattı. Albino Kaplan Yavrusu da Filistin uyruklu bir iş adamına 100 bin liraya satıldı. Şebekenin üyeleri yasa dışı Hayvanat Bahçesi'ne laboratuvar kurarak hayvanların yumurtalarını söz konusu laboratuvardaki özel alanda sakladı. Gözaltına alınan 11 şüpheli de İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinde; Beykoz İlçesi'nde operasyon düzenlenen yasa dışı Hayvanat Bahçesi'ni kurduklarını ve gerekli izinleri daha sonra almayı planladıklarını belirtti.

303 HAYVAN KORUMAYA ALINDI

Operasyonda 52 farklı tür Papağan, Kara Akbaba, dört Tavus Kuşu, 25 Türk Kanaryası, 84 Boz Alamacek, 55 Himalaya Sakası, Kızıl Şahin, yedi Boğa Yılanı, 24 Leopar Gecko, Iguanalar, 16 Makak ve Resius, 10 Sakallı Ejder, iki Su Semenderi, Sincap, 18 Toy Poddle ve Pomerian Cinsi Köpek, dört Scothish British cinsi kedinin de aralarında olduğu 303 adet egzotik, tropikal ve yabani hayvan ele geçirildi.

Piyasa değerleri toplamda iki milyon 739 bin 375 lira olan hayvanlar Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi. Türkiye genelinde yapılmış olan en geniş kapsamlı "Hayvan Kaçakçılığı Operasyonu" olarak tarihe geçtiği vurgulanan operasyonda gözaltına alınan ve haklarında "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle işlem yapılan 62 kişiden 51'i ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İstanbul'un Beykoz İlçesi'nde baskın düzenlenen yasa dışı Hayvanat Bahçesi'nde gözaltına alınan 11 şebeke üyesi ise yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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