Dolar kuru neden sert düştü? Swap anlaşması mı, BDDK mı?

Dolar kuru haftanın son günü akşam saatlerinde sert bir düşüş yaşadı. 17.45 TL'den bir anda 16.40 sevilerine kadar geriledi. İlerleyen saatlerde dolar kuru az da olsa yükselişe geçse de cumartesi sabahı 16.92 TL seviyelerinde bulunuyor.

Kamuoyunda düşüşün nedeni olarak BDDK'nın eldeki döviz cinsi paranın TL'ye dönüştürülmesi hamlesinin yattığı görüşü hakim.

Peki döviz kurları neden düştü? Ekonomist Hikmet Baydar CNN Türk'te konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

"Şimdi BDDK'nın kararı aslında haklı. Reel sektöre baktığımızda kısa vadeli 56 milyar dolar civarında pozisyon fazlası var. Bu kaynağın ekonomiye kazandırılması için BDDK böyle bir karar aldı.

Asıl etki pazartesi görülecek

Asıl etkiyi Pazartesi günü saat 10'dan sonra göreceğiz. Türk lirasının yurt dışında değer kazanması biraz ilginç. BDDK kararıyla beraber dolar düştü, biz bunu BDDK açıklamasına bağlıyoruz ama bir Swap anlaşması durumu da olabilir.

Orta vadeli beklentiler piyasalarda bu kadar net değişimlere yol açmaz. Firmaların bu miktarda dolar satabileceğini aklım almıyor pek açıkçası. Burada Suudi prensin de etkisi olabilir."