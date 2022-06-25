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Türkiye'de ilk kez bir okul güneş paneli atölyesi kurdu

Kahramanmaraş'ta bulunan Boğaziçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türkiye'de ilk kez güneş panellerinin kendi iç montajını yapacak bir atölye kuruyor

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 25 Haziran 2022 10:57
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Kahramanmaraş'ta bulunan Boğaziçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türkiye'de ilk kez güneş panellerinin kendi iç montajını yapacak bir atölye kuruyor. Atölye ile birlikte kentte bulanan 1200-1300 okulun çatı panellerinin montajının yapılması planlanıyor.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının aktif şekilde kullanılması ve teknik personel yetiştirmek için Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan proje ile önemli bir aşama kaydedildi. Proje çerçevesinde Onikişubat ilçesinde bulunan Boğaziçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yenilenebilir enerji üretim atölyesi kurdu. Atölyeye gelen güneş panellerinin burada montajı yapılarak, okulların çatılarına kurulum için gönderilecek. Türkiye'de ilk kez kurulan bu atölye vesilesiyle, alternatif enerjinin ustaları lise döneminden yetiştirilerek sektöre büyük bir ivme kazandırılacak.

Konu hakkında bir açıklama yapan Boğaziçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ragıp Erdoğan, "2022-2023 eğitim ve öğretim yılından itibaren, okulumda yenilenebilir enerji kaynakları alanı altında güneş ve rüzgar enerji dallarımız faaliyete geçecek. Biz de ön hazırlık olarak okulumuzda ilk enerji panelleri kurulumunu yaptık. Bunu enerjiye çevirebildik. Bunlarla ilgili çalışmalar yaptık. Bu sayede açacağımız bu alan ve dallar ile kendi okulumuzdan başlayarak çevremizdeki bütün okulların enerji ve güneş panellerini kendimiz kurmayı planlamaktayız. Okulumuzun ilk kurulumunu yaptığı güneş enerjisi panel portatifimiz, bununla Kahramanmaraş'taki bütün okulların çatılarına enerji sistemleri kurmayı planlamaktayız. Sizin de bildiğiniz gibi pandemiden sonra meslek liselerinin önemi arttı ve meslek liseleri sadece bir okul olmaktan çıkıp üreten, ekonomiye fayda veren, öğrencisiyle, öğretmeniyle topluma faydalı olan okullar haline dönüştü. Biz de bu anlamda bir nebze de olsa farkındalık adına gelecek sene açacağımız bu bölümümüzle, fosil yakıtların artık kullanımının azaldığı; güneş ve rüzgar enerjisinin yaygınlaştığı bir dönemde biz de elimizi taşın altına sokarak üretime katkıda bulunmak istiyoruz. Okulumuzu örnek verecek olursak, okulumuzun çatısı 1000 metrekare. Buraya 400 tane güneş paneli koyabiliyoruz. Yaklaşık 250 kilovoltluk bir kurulu güce sahip oluyoruz" dedi.

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