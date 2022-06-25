- Bu yıl 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarındaki 168 bin 439 öğrencinin eğitimi tamamlandı.

AA muhabirinin Diyanet İşleri Başkanlığından aldığı bilgiye göre, 2021-2022 eğitim öğretim yılı kapsamında Türkiye genelindeki il ve ilçe müftülükleri bünyesinde eğitim veren 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarının eğitimi sona erdi.

Eğtimlerde Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan 380 saatlik "Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kurs Programı" sertifikasına sahip olan Kur'an kursu öğreticileri görev yaptı.

Kurslarda öğrencilerin seviyelerine uygun hazırlanan müfredatla yüzde 75 değerler eğitimi, yüzde 25 ise Kur'an-ı Kerim'i tanıma dersleri verildi.

Bu kurslarda eğitim alan çocuklar, sevgi, saygı, yardımlaşma, iyilik, adalet, sorumluluk, doğruluk ve sabır gibi İslam dininin temel değerlerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim'i de ses ve şekil olarak öğrendi.

2021-2022 eğitim-öğretim döneminin bitmesiyle Kur'an kursları da 4-6 yaş grubundaki 168 bin 439 çocuğun eğitimini tamamladı.

Bu yıl "Haydi koş gel, camiler seninle güzel" temasıyla organize edilen ve 4 ila 22 yaşlarındaki herkesin katılabileceği yaz Kur'an kursları 27 Haziran Pazartesi günü başlayacak.