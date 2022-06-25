Asgari ücret trafiği hızlandı...Komisyon toplanacak mı?

Asgari ücrette artışın gündeme gelmesi üzerine Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun tarafları olan işçi, işveren ve hükümet temsilcileri arasında görüşmeler yoğunlaşırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in ilk kabine toplantısında asgari ücret konusunda bir sunum yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı 16 Haziran'da AK Parti Genel Merkezi'nde kabulünün ardından gündeme yerleşen asgari ücrette artış beklentisi çalışma hayatını hareketlendirdi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işverenleri temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, dün gerçekleştirdiği temaslar kapsamında ilk olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i ziyaret etti.

Bu ziyaretin ardından Komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ'e geçen Akkol, Genel Başkan Atalay ile asgari ücret başta olmak üzere çalışma hayatının gündemindeki konuları görüştü. Atalay ve Akkol, karşılıklı olarak asgari ücret konusundaki görüş, tutum ve hassasiyetlerini dile getirdi.

İşçi ve işveren temsilcileriyle görüşen Bakan Bilgin'in hafta başı yapılması öngörülen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda asgari ücretle ilgili bir sunum yapması ve bu doğrultuda gelecek hafta asgari ücret konusunda gelişmeler yaşanması bekleniyor.

- Komisyonun toplanması gerekiyor

Asgari ücret, bir kişinin çalıştırılabileceği en düşük ücreti ifade ediyor. 2015 yılına kadar altı aylık dilimler şeklinde belirlenen asgari ücrette, 2016 yılındaki değişiklikle yılın tamamında geçerli olan tek bir rakama geçildi.

Yasaya göre, asgari ücrette yapılacak artış için işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilciden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması gerekiyor.

Mevzuat gereği Komisyonun aldığı zam kararı, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi takip eden ayın başında uygulamaya giriyor.

- Mevcut asgari ücret net 4 bin 253 lira

2021'de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50'lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş düzeyinde. Bunun 5 bin 4 lirasını brüt asgari ücret, 775 lira 62 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 100 lira 8 kuruşunu ise işveren işsizlik sigorta fonu kalemi oluşturuyor.