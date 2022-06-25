3 kurum protokol hazırladı, Ankara Meydan Savaş Alanı gün yüzüne çıkacak



Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara Savaşı'nın gerçekleştiği Çubuk Ovasında başlatılacak arkeolojik çalışmalara hız verdi. Daha önce Çubuk Kaymakamlığı ve Çubuk Belediyesi ile varılan mutabakatların ardından şimdi de Yıldırım Beyazıt Han'ın türbesinin bulunduğu Bursa Yıldırım Belediyesi ve Bursa Teknik Üniversitesi ile üçlü bir protokol imzalandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün belirlediği çerçevelere uygun şekilde imzalanan protokol Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde gerçekleştirilecek "Ankara Meydan Savaşı Alanı Tespiti" saha araştırması için gerekli teknik, sosyal ve idari olarak yardımlaşmaya ilişkin esas ve yükümlülükleri içermektedir.

İmzalanan protokol ile 1402 yılında gerçekleşen Ankara Meydan Savaş'ı alanında yapılacak arkeolojik araştırmalara Bursa Teknik Üniversitesi teknik destek, Bursa Yıldırım Belediyesi ise sosyal ve idari çerçevede destek verecektir. İmzalanan protokol sonrası heyet Yıldırım Beyazıt Han'ın kabri ve Yıldırım Beyazıt Medresesini ziyaret etti.

Bu ziyarette Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi rektörü Prof. Dr. İbrahim AYDINLI " İmzalanan bu protokol neticesinde arkeolojik çalışmalar hız kazanacaktır. Ankara Savaşının alan tespiti ve savaş kalıntılarına ulaşabilmek için gerek burada imzalamış olduğumuz protokol gerek Çubuk Kaymakamlığı ve Belediyesi ile varmış olduğumuz mutabakat büyük önem arz etmektedir. Burada elde edeceğimiz ilk bulguları Ekim ayında Ankara, Bursa ve Semerkant'ta gerçekleştireceğimiz Sultan Yıldırım Beyazıt ve Timur Han Çalıştaylarında sunmak arzusundayız. Arkeolojik çalışmalar sonuçlandığında da "Ankara Meydan Savaşı Müzesi" kurmayı düşünüyoruz" açıklamarında bulundu.

Rektör AYDINLI konuşmasını "Çubuk Ovasının gizli tarihini ilk defa gün yüzüne çıkaracak bu çalışmaya en başta kazı izni veren Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, Türk Tarih Kurumu'na, Bursa Yıldırım Belediyesi'ne, Bursa Teknik Üniversitesi'ne, Çubuk Kaymakamlığı'na, Çubuk Belediyesi'ne ve çalışmalar ilerledikçe tüm paydaşlarımıza üniversitemize verecekleri destek için teşekkür ederim" diyerek sonlandırdı.