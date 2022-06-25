Marmaris yangını, uzaydan böyle görüntülendi
Marmaris'te kontrol altına alınan yangında, yanan bölgeler Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Göktürk-1 uydusu ile uzaydan görüntülendi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından, Marmaris yangınında yanan bölgelerin Göktürk-1 uydusuyla çekilen görüntüsü paylaşıldı.
Paylaşımda, Marmaris'te kontrol altına alınan yangında, yanan bölgeler Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından Göktürk-1 uydusu ile uzaydan görüntülendi. Harita Genel Müdürlüğümüz tarafından da kullanıma hazır hale getirilen görüntüler ilgili kurum ve kuruluşlarımızla paylaşıldı" ifadelerine yer verildi.
Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Marmaris'te kontrol altına alınan yangında, yanan bölgeler Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından Göktürk-1 uydusu ile uzaydan görüntülendi. Harita Genel Müdürlüğümüz tarafından da kullanıma hazır hale getirilen görüntüler ilgili kurum ve kuruluşlarımızla paylaşıldı.#MSB pic.twitter.com/zwTnJDDkGeT.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 25, 2022