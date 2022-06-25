PANŞEK'ten 'şeker fiyatı' açıklaması

Dernekten yapılan açıklamada, bir ürünün fiyatlanmasında ham madde, enerji, işçilik gibi girdi maliyetlerinin rol oynadığı ifade edilerek, Türkşeker'in, yaptığı zorunlu fiyat düzenlemesiyle, ürettiği şekerin fiyatını sınai maliyetine yaklaştırdığı anlatıldı.

Söz konusu fiyat düzenlemesinin market raf fiyatlarına yansımasının beklenmediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan bu fiyat düzenlemesi hem ticari bir zaruretti hem de önümüzdeki yıl ve yıllarda şeker sanayinin istikrarlı bir şekilde şeker üretimine devam edebilmesi açısından mecburiyetti. Sürdürülemez olan maliyet altı satış, sadece Türkşeker'in değil sektördeki tüm şeker fabrikalarının ham madde üretim ve tedarik planını olumsuz etkileme riski taşımaktaydı.

Açıklamada, uzun süredir baskılanan şeker fiyatının baskılanmaya devam edilmesi durumunda, orta vadede pancar fiyatının da baskılanması gibi bir sonucun doğabileceğine işaret edildi.

'Bu durumun, şeker pancarı üreticisinin alternatif ürünlere yönelmesi gibi sektörün tümden durmasıyla sonuçlanabilecek bir süreci tetikleyebileceği aktarılan açıklamada, Bu nedenle pancar şekeri üreticileri olarak, Türkşeker'in fiyat düzenlemesini sadece ticari zaruret sonucu alınmış karar olarak değil, tarımsal üretim dahil, sektördeki sürdürülebilirliği temin için alınmış bir önlem olarak değerlendiriyoruz'ifadesi kullanıldı.