Yarışmada dikkat çeken soru: Nightingale kelimesinin İngilizce'deki anlamı nedir?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında dün akşam yöneltilen 'Nightingale kelimesinin İngilizce'deki anlamı nedir?' sorusu seyircileri merak ettirdi.

İşte geceye damga vuran soru ve Kim Milyoner Olmak İster'de bugüne kadar dikkat diğer çeken sorular...

MERAK EDİLEN SORU

Soru: Nightingale İngilizce'deki anlamı nedir?

A: Lamba

B: Ay tutulması

C: Gece gelen

D: Bülbül

Doğu cevap: D