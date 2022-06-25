Yarışmada dikkat çeken soru: Nightingale kelimesinin İngilizce'deki anlamı nedir?
Kim Milyoner Olmak İster 24 Haziran cuma akşamı izleyicilerle buluştu. Yarışmanın en merak edilen sorularından birisi de Nightingale kelimesinin İngilizce'deki anlamı oldu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 25 Haziran 2022 16:23
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında dün akşam yöneltilen 'Nightingale kelimesinin İngilizce'deki anlamı nedir?' sorusu seyircileri merak ettirdi.
İşte geceye damga vuran soru ve Kim Milyoner Olmak İster'de bugüne kadar dikkat diğer çeken sorular...
MERAK EDİLEN SORU
Soru: Nightingale İngilizce'deki anlamı nedir?
A: Lamba
B: Ay tutulması
C: Gece gelen
D: Bülbül
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