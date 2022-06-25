Balıkesir'de astsubay, polis sevgilisini öldürdükten sonra intihar etti
Balıkesir'de 28 yaşındaki astsubay B. U, 24 yaşındaki polis memuru sevgilisi K.A'yı tabancayla 3 el ateş ederek öldürdükten sonra yaşamına son verdi.
İddiaya göre silah sesi duyan, rüzgar türbini tesisinde çalışan güvenlik görevlileri, alanı kontrol ettiklerinde otomobilin yanında 2 kişinin kanlar içinde yattığını gördü.
İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hareketsiz yatan 2 kişinin de öldüğü belirlendi.
Jandarma, cansız bedenlerin, Bandırma Jandarma Komutanlığı'nda astsubay B. U ve Bandırma Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru K. A'ya ait olduğunu saptadı.
K.A ve B.U' nun cansız bedenleri, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Ekipler, ilk incelemede B.U'nun tabancayla K.A'ya 3 el ateş ettikten sonra kendi başına da tek el ateş ettiğini değerlendirdi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız