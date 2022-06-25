İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

Ovacık Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 2 uçak, 10 arazöz ve 2 dozer ile çok sayıda personel sevk edildi.

Sarp bir arazide etkili olan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaklaşık 2,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.