AFAD'dan 3 il için kritik uyarı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bartın, Kastamonu ve Zonguldak'ta beklenen şiddetli yağış için vatandaşları uyardı.

AFAD, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Batı Karadeniz'deki üç il için sel ve heyelan uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, "26 Haziran Pazar günü Bartın, Kastamonu ve Zonguldak'ta şiddetli yağış beklenmektedir. Vatandaşlarımızın sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması önem arz etmektedir" denildi.