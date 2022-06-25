AFAD'dan 3 il için kritik uyarı
AFAD, 26 Haziran Pazar günü Bartın, Kastamonu ve Zonguldak'ta beklenen şiddetli yağış nedeniyle sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması yönünde uyarıda bulundu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bartın, Kastamonu ve Zonguldak'ta beklenen şiddetli yağış için vatandaşları uyardı.
AFAD, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Batı Karadeniz'deki üç il için sel ve heyelan uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, "26 Haziran Pazar günü Bartın, Kastamonu ve Zonguldak'ta şiddetli yağış beklenmektedir. Vatandaşlarımızın sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması önem arz etmektedir" denildi.
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.@meteoroloji_twi'den alınan bilgilere göre, 26 Haziran Pazar günü Bartın, Kastamonu ve Zonguldak'ta şiddetli yağış beklenmektedir.AFAD (@AFADBaskanlik) June 25, 2022
Vatandaşlarımızın sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması önem arz etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/M3rqS4LzIL