5 toplantı sonunda 'aday' 6'lı masada

CHP öncülüğünde toplanan 6'lı masa, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde 5'inci toplantısını 3 Temmuz'da yapacak. Akşener, görüşme öncesi yaptığı liderler turunun ardından masanın gündemini oluşturdu. Bugüne kadar cumhurbaşkanı adayının kim olacağına dair soruları geçiştiren muhalefette, gündem sonunda 'aday'a geldi.

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Masadaki 6 partinin tabanından 'adayı açıkla' baskıları geldiği bu nedenle bu toplantıda artık adayın konuşulacağı belirtiliyor. Aday ismi toplantıda konuşulsa da isminin şu an kamuoyu ile paylaşılmayacağı ifade ediliyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmak istediği biliniyor. Ancak Kılıçdaroğlu ortakları bir şey demeden kesin bir açıklama yapmadı. Edinilen bilgilere göre, Kılıçdaroğlu, 'adaylığının Akşener tarafından onaylanması gerektiğini' bekliyor.. Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda 'seçilebilme' şartını her fırsatta dile getiriyor. Kılıçdaroğlu'nun Akşener'in vize vermesi halinde adaylığını açıklayacağı konuşuluyor.



KÜÇÜK PARTİLER ELE ALINACAK



Masanın ikinci gündemi de küçük ortakların seçime nasıl gireceği olacak. Anketlerde oy oranları düşük çıkan Saadet, Demokrat, Gelecek ve DEVA Partilerinin ortak bir liste ile seçime girmesi ya da CHP ve İYİ Parti listelerinden seçime girmesi üzerinde duruluyordu. Yapılacak 5'inci görüşmede küçük partilerin durumu da ele alınacak. Partilerin temsilcilerinden oluşturulan ortak komisyonların çalışmaları da masada ele alınacak. Anayasal ve Yasal Reformlar Komisyonu'nun raporu da liderlerin gündeminde.

HİÇ GÜNDEME GELMEMİŞ



6'lı masanın ortaklarından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, toplantılarda adayın isminin gündeme gelmediğini söyledi. Karamollaoğlu, "6'lı masanın gündeminde cumhurbaşkanı adayı bugüne kadar hiç bulunmadı, hiç konuşmadık bu konuyu" ifadelerini kullandı.



Nur Banu Aras