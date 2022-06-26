Doğu Ekspresine kardeşler geliyor

Kars-Ankara güzergahında hizmet veren turistik Doğu Ekspresi treninden sonra Türkiye'nin farklı bölgelerine aynı amaçla yeni tren seferleri düzenlenecek. TBMM KİT Komisyonunda milletvekilleri, turistik amaçlı Doğu Ekspresi seferlerinin bölge ekonomisine katkısını dile getirerek, Türkiye'nin farklı bölgelerinde de aynı uygulamanın başlatılması gerektiğini gündeme getirdi.

TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Hasan Pezük, bu konuda hazırlıkların yapıldığını belirterek, yeni güzergahlar hakkında bilgi verdi. Pezük "Turistik tren talepleriyle gerek arkadaşlarımızla, gerek STK'lar ve ilgili belediyelerimiz ve turizm acenteleriyle detaylı çalışmalar yapıyoruz. Yeni planladığımız, Van Gölü Ekspresi, Güney Ekspresi, Kara Elmas Ekspresi ve Göller Ekspresi bölgelerinde de çalışmalar yürütülüyor" dedi.

TARİHİ NOKTALARA UĞRAYACAK



Edinilen bilgilere göre, yeni turistik güzergahların devreye girmesiyle Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu'nun turistik rotaları gezginlerle buluşturulacak. Otobüs turlarının güzergahlara entegre edilmesiyle birlikte, Pamukkale Travertenleri, Konya Mevlana Müzesi ve Çatalhöyük, Van Gölü ve Akdamar Kilisesi, Şanlıurfa Göbeklitepe ve Balıklı Göl, Mardin Evleri ve Dara antik kenti, Diyarbakır Ulucami ve Meryem Ana Kilisesi, turistik rotalara dahil olacak.

EKONOMİYE BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR



Ankara-Kars güzergahı seyahat yazarları tarafından dünyanın en güzel ilk 4 tren rotasından biri seçilen Doğu Ekspresi, hem yerli hem de yabancı turistler açısından büyük ilgi görüyor. Salgın nedeniyle seferlerine ara verilen Doğu Ekspresi seferleri aralık ayında yeniden başlatılmıştı. 300 kilometrelik Ankara-Kars parkuru 31 saat 40 dakika, Kars-Ankara parkuru da 32 saat 37 dakikada tamamlanıyor. Turistik Doğu Ekspresi, Ankara-Kars hattında, İliç ve Erzurum'da, Erzincan, Divriği ve Sivas'ta 3'er saat durarak grup ve bireysel olarak seyahat eden yolculara turistik yerleri gezme imkanı sağlıyor. Bu istasyonlarda duran tren, yolcularını Karanlık Kanyon, Üç Kümbetler, Çifte Minareli Medrese, Ani Arkeolojik Alanı, Divriği Ulucami ve Gök Medresenin de aralarında bulunduğu doğal ve kültürel mirası keşfe çıkarıyor. Seyahatseverler, tarihi zenginliğin yanında gastronomik zenginliğe de şahitlik etme fırsatı yakalıyor. Doğu Ekspresinin bölge ekonomisine büyük katkısı bulunuyor.

YÜCEL KAYAOĞLU