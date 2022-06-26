Oyuncu Emre Yetim'e, kız arkadaşından 'çekirdek' dayağı

Ünlü oyuncu Emre Yetim, kız arkadaşının evinde annesinin de olduğu yemek masasında çekirdek yiyince, sevgilisinin hışmına maruz kaldı. Alkolün de etkisinde olan kız arkadaşı Naz Ş. ünlü oyuncuya, 'Yeme, midemi bulandırıyorsun' dedi.

Kısa sürede arbedeye dönüşen tartışmada ünlü oyuncu iddiaya göre sevgilisi tarafından tırnaklandı, tokat ve tekme yedi.

155 polis imdat hattını arayan oyuncu kız arkadaşından şikayetçi oldu.

Ünlü oyuncu Emre Yetim, bir dönem ayrıldığı sevgilisi Naz Ş. ile yeniden beraber oldu.

Ünlü oyuncu 26 Mayıs günü kız arkadaşının Beşiktaş'taki ailesinin evine gitti. İddiaya göre taraflar yemek sırasında alkol aldı.

Bir süre sonra midesinin bulandığını söyleyen genç kadın, çekirdek yiyen sevgilisine laf söylemeye başladı.

'Yeme, midemi bulandırıyorsun.' şeklinde başlayan tartışma kısa süre sonra arbedeye dönüştü.

Alkolün etkisindeki sevgili, oyuncunun yüzünü tırnakladı, tokat ve tekmeler atarak darp etti.

KIZ ARKADAŞ DAYAĞI

Kavgayı duyan genç kızın annesi, kızını sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Apartmandaki komşuların sesleri duyarak kapıya gelmesi sonrası genç kız, evden kaçarak gitti.

Bu sırada 155 polis imdat hattını arayarak yardım isteyen genç oyuncu, aynı gece hastaneye giderek darp raporu aldı.

Ardından şikayetçi olan Emre, kız arkadaşının kendisine tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu öne sürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİLEK YAMAN DEMİR

