Ev sahiplerinin yeni oyunu: Altı kira bedeli teklif eden var

Kiralarda yaşanan olağanüstü artışlar, ev sahibi-kiracı ilişkisini gündemden düşürmüyor. Önce yasal sınırın üzerinde zam ve ara zam gibi talepler gündeme geldi.

Posta Gazetesi'nin haberine göre; zam ile beklentisi karşılanmayan ev sahipleri, kiracısını çıkarıp 2-3 kat fiyat farkıyla evi yeni birine kiralamanın yollarını aradı.

Bu kez tahliye baskısı başladı. Ancak tahliye için kiranın ödenmemesi, gereksinimin ispatı, esaslı aykırılık ve yıkım gibi sebepler aranıyor.

SINIRA TAKILMAMAK İÇİN



'Çocuğum gelecek' diyerek kiracısını çıkarıp, yeni kiracı alanlara karşı da 3 yıl kiralama yasağı bulunuyor. Ev sahiplerinin bu formülü de düzenlemeye takılınca, 'tahliye taahhütnamesi' baskısı başladı.

Ancak bu yöntem eski kiracılarda işe yaramadı. Son olarak 1 Temmuz 2023'e kadar yüzde 25 artış sınırı getiren düzenleme devreye girince, ev sahipleri kiracıyı çıkarmak için bir formül daha buldu.

PARA TEKLİFİ



1 yıl boyunca yüzde 25'ten fazla zam yapamayacak olan ev sahipleri hem düzenlemeden sıyrılmak hem de 2-3 kat daha fazla bedelle kiraya vermek için eski kiracısını 'parayla' çıkarmanın yolunu deniyor.

Kiracısına taşınma masraflarını ve birkaç aylık kira bedelini verip evi boşaltmasını teklif edenler var. Kiracılar, "Yeni kiracıya evi 2-3 kat fazla paraya verince, tek aylık kira bile bu teklif ettiği parayı karşılıyor" diyor.