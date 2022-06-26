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Kaymakam ile Belediye inatlaştı: Devrilen ağaç meydanda kaldı

Giresun'un Eynesil ilçesi meydanındaki bir ağaç rüzgarın etkisiyle devrildi. Kökü kaymakamlık bahçesinde bulunan ağacın kaldırılması için CHP'li ilçe belediyesi alana girmek istedi. Ancak, kaymakamlık binası önünden geçmesi gereken belediye araçlarına kaymakamın izin vermediği iddia edildi.

Kaynak : Sözcü
Eklenme : 26 Haziran 2022 09:48
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Kaymakam ile Belediye inatlaştı: Devrilen ağaç meydanda kaldı

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre; Hakkari Vali Yardımcısı iken 28 Temmuz 2020 tarihinde Eynesil Kaymakamı olarak atanan İdris Koç ile CHP'li İlçe Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz arasında bazı sorunlar yaşandı. Başkan Karadeniz, Kaymakam Koç'u belediyenin çalışmalarını engellemekle suçlarken, ikili arasındaki sorunlar Kent Meydanı yapımında tamamen gün yüzüne çıktı.

Kaymakamlık binası ve bir okulun da bulunduğu meydanda belediye, yaklaşık 4 ay önce düzenleme yapmaya başladı. Ancak, iddialara göre Kaymakam Koç, kaymakamlık önünde bulunan alanın kendilerine ait olduğunu ileri sürerek, o alanda düzenleme yapılmasına izin vermedi.

BORDÜR TAŞ DÖŞENEREK MEYDAN İKİYE BÖLÜNDÜ

İdris Koç'un talimatıyla kaymakamlığa ait olan alan tespit edilip, belediye ekiplerinin burada çalışmasına izin verilmedi. Başkan Karadeniz de bordür taş döşeyerek meydanı ikiye ayırdı.

Belediyeye ait olan alan üzerine kalan kısımda kent meydanını yaptı. Sınır boyunca da ağaçlar dikti. Kaymakamlık tarafına kalan alanın bir kısmı ise resmi araçlar için park yeri olarak kullanılmaya başladı.

YIKILAN AĞACI KALDIRAMIYORLAR

Geçtiğimiz Çarşamba günü yaşanan olayda ise, Kaymakamlık binası önünde bulunan büyük bir ağaç rüzgarında etkisiyle yıkıldı. Vatandaşlar, meydanın ortasına yıkılan ağacın kaldırılması için belediyeden yardım istedi.

Belediye, yeni yapılan meydanın zemin döşemesi zarar görmemesi için iş makinelerinin kaymakamlık önünden geçirmek için kaymakamlıktan izin istedi.

Kök kısmı kaymakamlığa ait alanda bulunan ağacın kaldırılması Kaymakam İdris Koç'un izin vermediği ileri sürüldü.

"BELEDİYE BU ALANA KESİNLİKLE GİRMEYECEK"

Ailevi nedenlerden dolayı Kaymakam Koç'un izinde olduğunu belirten CHP İlçe Başkanı Erhan Cebeci, ağacın günlerdir meydanda durduğunu söyledi. Kaymakam Koç'un ilçeye geldiği günden itibaren belediye çalışmalarına engellediğini ileri süren Cebeci, sosyal medya hesabından tepki göstererek, "Kent meydanı yapıldı. Kaymakam beyle olan bir tartışma vardı. Şu gördüğünüz bordürden sol tarafı kaymakamlığa ait diğer taraf bize ait. Biz oraya dokunamıyoruz. Kendi de yapamıyor. Çarşamba günü bu ağaç çeşitli nedenlerle devrildi. Bunun buradan kaldırılması lazım. Çarşambadan itibaren bu ağaç burada duruyor. Meydan yeni yapıldığı için ağır araç girmesi sakıncalı. Dedik ki şu bariyeri açın şuradan bir kepçe kamyon girsin ağacı kaldırsın. Lakin Kaymakam bey kesin talimat vermiş. Şuan buraya Görele Kaymakamı vekaleten bakıyor. Bariyer kesinlikle kalkmayacak, Eynesil belediyesinden kimse buraya girmeyecek demiş. Burası kaymakam beyin babasının malı mı? Burası Eynesil halkının. Siz hizmeti engellemekten başka ne yapıyorsun? Geldiğinizden beri bu ilçeye yaptığınız bir şey var mı? Bu verdiğiniz ceza Eynesil halkınadır. Devlet size görev verirken gidin insanlara zulüm edin demedi" ifadelerini kullandı.

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