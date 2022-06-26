Kabine toplanıyor: Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Kabine toplanıyor: Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
İTO Başkanı: Asgari ücretteki artışın maliyetini 'beraber karşılayalım'
İTO Başkanı: Asgari ücretteki artışın maliyetini 'beraber karşılayalım'
Bakanlığın özel ekibi, 23,3 milyar TL'lik kamu zararını önledi
Bakanlığın özel ekibi, 23,3 milyar TL'lik kamu zararını önledi
TOGG, otomobilden önce 'dijital bir ürünü' hizmete sunacak
TOGG, otomobilden önce 'dijital bir ürünü' hizmete sunacak
Ek bütçe ve bedelli askerlik bu hafta Genel Kurul'da
Ek bütçe ve bedelli askerlik bu hafta Genel Kurul'da
Kazada yaralanan 2 kaymakam taburcu oldu
Kazada yaralanan 2 kaymakam taburcu oldu
Elektrik ve gaz faturası, Bakanlıkları da zorladı
Elektrik ve gaz faturası, Bakanlıkları da zorladı
Lüks daireye kredi yok: Uygun fiyatlı konutun kapısı aralandı
Lüks daireye kredi yok: Uygun fiyatlı konutun kapısı aralandı
Şekerin tadı kaçtı! Bakanlık sahada, cezalar yolda
Şekerin tadı kaçtı! Bakanlık sahada, cezalar yolda
Kabine ve Ak Parti'de değişiklik beklentisi
Kabine ve Ak Parti'de değişiklik beklentisi
5 toplantı sonunda 'aday' 6'lı masada
5 toplantı sonunda 'aday' 6'lı masada
Bilerek orman yakanlara ağır müebbet
Bilerek orman yakanlara ağır müebbet
AFAD'dan 3 il için kritik uyarı
AFAD'dan 3 il için kritik uyarı
AK Parti'li Demiröz'den 'il sayısı' açıklaması
AK Parti'li Demiröz'den 'il sayısı' açıklaması
Akademisyenleri taşıyan araç devrildi: Dekan hayatını kaybetti
Akademisyenleri taşıyan araç devrildi: Dekan hayatını kaybetti
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı'ndan ekmek fiyatı açıklaması
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı'ndan ekmek fiyatı açıklaması
Marmaris yangını, uzaydan böyle görüntülendi
Marmaris yangını, uzaydan böyle görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Stoltenberg ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Stoltenberg ile görüştü
Bakan Bozdağ'dan 'idam cezası' açıklaması
Bakan Bozdağ'dan 'idam cezası' açıklaması
PANKOBİRLİK'ten 'şeker zammı' açıklaması
PANKOBİRLİK'ten 'şeker zammı' açıklaması
'Pınar Gültekin' kararında gerekçe: Sanık canavarca hisle yakmadı
'Pınar Gültekin' kararında gerekçe: Sanık canavarca hisle yakmadı
'Maliye ile görüşmelerimiz bitti, atama sürecini kamu oyu ile paylaşacağız'
'Maliye ile görüşmelerimiz bitti, atama sürecini kamu oyu ile paylaşacağız'
Asgari ücret trafiği hızlandı...Komisyon toplanacak mı?
Asgari ücret trafiği hızlandı...Komisyon toplanacak mı?
Bakan açıkladı...Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı!
Bakan açıkladı...Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı!
Dolar kuru neden sert düştü? Swap anlaşması mı, BDDK mı?
Dolar kuru neden sert düştü? Swap anlaşması mı, BDDK mı?
Ev sahibi olmak isteyenler için konut kredisinde yeni düzenleme
Ev sahibi olmak isteyenler için konut kredisinde yeni düzenleme
Türk Şeker'den şekere büyük zam yüzde 67'ye varan artışlar oldu
Türk Şeker'den şekere büyük zam yüzde 67'ye varan artışlar oldu
Alternatif formüller hazır, asgari ücret 5 bin TL olacak
Alternatif formüller hazır, asgari ücret 5 bin TL olacak
Yüzde 25'lik zam sınırına takılmak istemiyorlar, 2 Temmuz'u bekliyorlar
Yüzde 25'lik zam sınırına takılmak istemiyorlar, 2 Temmuz'u bekliyorlar
Hakim ve savcılar kuruluna ait atama kararnamesi yayımlandı
Hakim ve savcılar kuruluna ait atama kararnamesi yayımlandı
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

Ek bütçe ve bedelli askerlik bu hafta Genel Kurul'da

Meclis, 2022 yılı ek bütçesi ile bedelli askerlik düzenlemesini de içeren kanun tekliflerini yasalaştırmak için mesai yapacak. Sayıştaya 5 üye seçilecek. 3600 ek gösterge ile "öğrenci affı" düzenlemesini de içeren ekonomiye ilişkin "torba" kanun teklifi, Meclis gündemine gelecek

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Haziran 2022 11:10
Yazdır
Ek bütçe ve bedelli askerlik bu hafta Genel Kurul'da

TBMM Genel Kurulu, 2022 yılı ek bütçesi ile bedelli askerlik düzenlemesini de içeren kanun tekliflerini yasalaştırmak için mesai yapacak.

Meclis, yasama ve denetim faaliyetlerini yürüteceği yoğun bir haftaya daha giriyor.

Haftalık çalışmasına 28 Haziran Salı günü başlayacak Genel Kurulda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Teklif ile genel bütçe kapsamındaki idarelerin bütçe tertiplerine 817 milyar 271 milyon 632 bin lira, özel bütçeli idarelerin bütçe tertiplerine 63 milyar 203 milyon 143 bin lira olmak üzere toplam 880 milyar 474 milyon 775 bin lira ödenek eklenecek.

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde yer alan "personel giderleri" ve "sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri" ekonomik kodlarını içeren tertiplere, başlangıç ödeneklerinin yüzde 40,5'i oranında, "Cumhurbaşkanı ödeneği" ekonomik kodlu tertibe başlangıç ödeneğinin yüzde 20,2'si oranında ödenek eklemesi yapılacak. Bu kapsamda yapılan ödenek eklemeleri karşılığı Hazine yardımı ödenekleri ilgili idare bütçelerine eklemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'na bağlı genel bütçe gelir tahmini toplam 1 trilyon 80 milyar 515 milyon 421 bin lira artırılacak.

-Bedelli askerlik düzenlemesi

Genel Kurulda daha sonra bedelli askerlik düzenlemesini de içeren Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

Düzenleme ile yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup bedelli askerlik hizmetinden yararlanamayan yükümlüler bu hizmetten faydalanabilecek.

Genelkurmay Başkanının yaş haddi, birer yıllık süre ile 72 yaşına kadar Cumhurbaşkanınca uzatılabilecek.

Ödemeleri gereken yabancı ülke parasını ödemedikleri veya herhangi bir takvim yılında toplam 184 gün ve daha fazla süreyle yurt içinde bulundukları için dövizle askerlik kapsamından çıkarılanların, belirlenen usul ve esaslar kapsamında askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmalarına imkan tanınacak.

- Sayıştaya üye seçimi

Genel Kurulda, Sayıştay Başkanlığında boş bulunan 5 üyelik için seçim yapılacak. 5 üyenin 3'ü Sayıştay meslek mensupları, 1'i Hazine ve Maliye Bakanlığı meslek mensupları, 1'i de diğer adaylar arasından seçilecek.

- Komisyonların gündemi

KAPAT [X]

Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren "torba" kanun teklifinin Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.

Teklifte, 5,3 milyon memur ve memur emeklisini kapsayan 3600 ek gösterge düzenlemesi yer alıyor. Teklifle, kamuoyunda "öğrenci affı" olarak bilinen ve lisans, yüksek lisans, doktora öğrencilerinden eğitimlerini bırakmak zorunda kalanlara belirli şartlarda okullarına dönüş imkanı da tanınıyor.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun çarşamba günkü toplantısında, Kocaeli Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporu ile İsveç İnceleme Raporu görüşülecek.

KİT Komisyonu, denetim programını sürdürecek. Komisyon, salı günü Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret AŞ, çarşamba günü Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü ile Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, perşembe günü de Ziraat Bankası AŞ ve bağlı ortaklıklarının 2019-2020 yılı hesaplarını inceleyecek.

Bu arada TBMM'de, siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da yapılacak.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
6. Yargı Paketi, Meclis'ten geçti
6. Yargı Paketi, Meclis'ten geçti
Ek bütçe, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi
Ek bütçe, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi
DBP'li Aydeniz'in 5 ayrı dokunulmazlık dosyası Karma Komisyonda
DBP'li Aydeniz'in 5 ayrı dokunulmazlık dosyası Karma Komisyonda
DBP'li Aydeniz'in 5 ayrı dokunulmazlık dosyası Karma Komisyonda
DBP'li Aydeniz'in 5 ayrı dokunulmazlık dosyası Karma Komisyonda
2022 yılı ek bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
2022 yılı ek bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı: 1 Temmuz'da tatile girmeyecek
TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı: 1 Temmuz'da tatile girmeyecek

Bu Habere Tepkiniz

Belediye taşınmazlarını spor kulüplerine tahsis edenlere Sayıştay'dan kötü haber

Belediye taşınmazlarını spor kulüplerine tahsis edenlere Sayıştay'dan kötü haber

Sayıştay Temyiz Kurulu, 2.3.2022 tarihli toplantısında Belediyelere ilişkin yeni bir karar yayımladı. Mülkiyeti belediyeye ait taşınmazların meclis kararıyla spor kulübüne tahsis edilmesinde kamu zararı oluştuğuna ilişkin 7. Daire kararı onandı.
Yeterliği vermesine rağmen atanamayan vergi müfettiş yardımcısını Danıştay haklı buldu

Yeterliği vermesine rağmen atanamayan vergi müfettiş yardımcısını Danıştay haklı buldu

Danıştay 2. Dairesi, Vergi müfettiş yardımcısı olarak görev yapan davacı tarafından; "vergi müfettişi" kadrosuna atanması istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin hukuka aykırı olduğuna hükmetti.
Antalya'nın Yeni Tatil Köyü Açılışa Özel Fiyat

Antalya'nın Yeni Tatil Köyü Açılışa Özel Fiyat

https://www.olymposresort.com/?utm_source=memurlar&utm_medium=manset&utm_term=mobil-web-adv
Sağlık Bakanlığı İller Arası Yer Değiştirme Duyurusu Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı İller Arası Yer Değiştirme Duyurusu Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2022 yılı Haziran dönemi iller arası yer değişikliği atanma kura duyurusu yayımlandı.
Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

https://www.kizilay.org.tr/Kurban/?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=kurban
Sözleşmeli emekli öğretim üyesinin görevle ilişiği kesilebilir mi?

Sözleşmeli emekli öğretim üyesinin görevle ilişiği kesilebilir mi?

Danıştay Sekizinci Dairesi, emekli olarak görevine sözleşmeli statüde devam eden öğretim üyelerinin görevleriyle ilişiklerinin kesilmesinde somut sebepler aranmasına hükmetti!
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
ÖSYM duyurdu, ALES/2 başvuruları başladı

ÖSYM duyurdu, ALES/2 başvuruları başladı

ÖSYM internet sitesinden ALES/2 başvurularının başladığını duyurdu.
Öğretim Üyesinin ayrıldığı kuruma dönüşüyle ilgili önemli karar

Öğretim Üyesinin ayrıldığı kuruma dönüşüyle ilgili önemli karar

Danıştay Sekizinci Dairesi, öğretim üyesinin ayrıldığı kuruma 2547 sayılı Kanunun 60-b maddesi uyarınca dönüş yapabilmesi hususunda idarelerin somut verilere dayalı değerlendirme yapmak suretiyle takdir hakkı bulunduğuna dair İlk Derece ve Bölge İdare Mahkemesi kararını onadı.
Öğretim Görevlisi alımında tecrübe şartına dair karar!

Öğretim Görevlisi alımında tecrübe şartına dair karar!

Danıştay Sekizinci Dairesi, öğretim görevlisi alımlarında aranılan tecrübenin lisans eğitiminden sonrası olması gerektiğine hükmetti!
Sözleşmeli alımlardaki trajikomik durumlar vahim bir boyuta ulaştı

Sözleşmeli alımlardaki trajikomik durumlar vahim bir boyuta ulaştı

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından düzenleme yapılmadığı için sözleşmeli personel alımlarındaki trajikomik ilanlar kötü bir noktaya doğru son sürat gidiyor!
Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak
Mahalleli otomobili devirdi

Mahalleli otomobili devirdi

Ankara’nın Mamak ilçesinde sokaktan geçen arabanın önünü kesen mahalleli sürücüyü darp ederek arabası devirdi. Şoför ile kalabalık arasında çıkan kavgada ise 4 şüpheli gözaltına alındı. Kaynak:Ankara’da bir otomobil sürücüsü ile mahalleli arasında kavga: Mahalleli otomobili devirdi
GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 650 gelir uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 30 Haziran 2022.
Ünlü oyuncu paylaşımıyla duygulandırdı!

Ünlü oyuncu paylaşımıyla duygulandırdı!

TRT 1 ekranlarının gözde projesi Kasaba Doktoru'nun Başhekim Yalçın'ı Sinan Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygulandırdı. İşte tüm detaylar...