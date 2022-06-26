Bakanlığın özel ekibi, 23,3 milyar TL'lik kamu zararını önledi
Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan Akaryakıt Özel Ekibi'nin son 1 yılda yürüttüğü faaliyetlerle toplam 23,3 milyar TL'lik kamu zararı engellendi. Usulsüz faaliyet yürüttüğü tespit edilen 13 akaryakıt dağıtım şirketinin lisansları sonlandırıldı. Otomasyon sistemine müdahale ettiği tespit edilen 40 bayinin de faaliyetleri durduruldu.
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdür Yardımcısı Bekir Can Uslu,
kaçakçılıkla mücadelede vatandaşların ihbarlarının önemine değinerek, "Devletimiz,
kaçakçılık ile mücadelede vatandaşlarımızın yaptığı katkıya binaen bir ikramiye
müessesesi ön görmüş, bu katkılar neticesinde mahkeme sürecinin başlaması ve
sonuçlanması ile birlikte eşya türüne göre de vatandaşlarımız ikramiye alıyor.
2021 yılında 1979 ihbar aldık, ödediğimiz toplam ikramiye miktarı 17,6 milyon
TL. 2022 yılında ilk 5 ayda 652 ihbar ulaştı, ödediğimiz ikramiye miktarı toplam
8,8 milyon TL. Vatandaşlarımızdan, bu desteklerin devamını bekliyoruz"
dedi.
Ticaret Bakanlığı bünyesinde, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel
Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Gelir İdaresi
Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulundan (VDK) görevlendirilen personelle faaliyetlerini
yürüten Akaryakıt Özel Ekibi, büyük titizlikle çalışıyor. Türkiye'de ilk ve
tek olan, Başbakanlık Genelgesi ile 2014 yılında kurulan Akaryakıt Özel Ekibi,
22 kişiden oluşuyor. Bakanlık sistemleri ve 'Alo 136' Gümrük Muhafaza Kaçakçılık
İhbar Hattı'na vatandaşlar tarafından yapılan ihbarlar doğrultusunda da operasyon
düzenleyen özel ekip, Kaçakçılık ile Mücadele ve Vergi Usul Kanunu kapsamında
faaliyetlerini sürdürüyor. 2021 yılı Nisan ayında kanunda yapılan değişiklikle
akaryakıt istasyonlarında otomasyon sistemlerine müdahaleler yaptırımlara bağlandı,
tespiti durumunda ise akaryakıt istasyonlarının faaliyetlerini sonlandırılması
kanun ile kararlaştırıldı. Bu kapsamda 2022 yılında ülke genelinde özel ekip
tarafından 48 operasyon düzenlendi. Operasyonlar neticesinde otomasyon sistemine
müdahale ettiği tespit edilen 22 akaryakıt istasyonunun faaliyetleri sonlandırılarak,
mühürlendi. Sahada yapılan çalışmalar ile ise farklı usulsüzlüklerin yapıldığı
ve ağırlıklı olarak sahte fiş kullanımının yaygın olduğu tespit edildi. Bu kapsamda
bazı firmaların, akaryakıt alınmadığı halde, sahte faturaları şirket giderlerine
yansıtıp KDV indiriminden yaralanma yoluna gittiği tespit edildi. Bu düzenek
ve sahte fişlerin tespiti ile kamu zararları engellenmiş oluyor.
İLK 4 AYDA 8,8 MİLYON TL İKRAMİYE
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdür Yardımcısı Bekir Can Uslu, DHA'ya yaptığı değerlendirmede, kaçakçılık ile mücadelede vatandaşların ihbarlarının önemine değinerek, şunları söyledi:
"Kaçakçılık ile mücadelede en önemli unsurlarımızdan biri vatandaşımızın
bize verdiği destek. Bu destek de bakanlığımızın 'Alo 136' Gümrük Muhafaza Kaçakçılık
İhbar Hattı'na yaptığı ihbarlar ile oluyor. Kamuoyu desteği, kaçakçılık ile
mücadele faaliyetlerinde çok önemli. Vatandaşlarımızdan gelecek ihbarlar bizim
yürüttüğümüz çalışmalara bir anlamda da katkı sağlıyor. Akaryakıt kaçakçılığı
ile mücadelede ihbarlar da önemli bir unsur. Devletimiz kaçakçılık ile mücadelede
vatandaşlarımızın yaptığı katkıya binaen bir ikramiye müessesesi ön görmüş,
bu katkılar neticesinde mahkeme sürecinin başlaması ve sonuçlanması ile birlikte
eşya türüne göre de vatandaşlarımız ikramiye alıyor. 2021 yılında 1979 ihbar
aldık, ödediğimiz toplam ikramiye miktarı 17,6 milyon TL. 2022 yılında ilk 5
ayda 652 ihbar ulaştı, ödediğimiz ikramiye miktarı toplam 8,8 milyon TL. Bir
çağrıda bulunuyoruz; onların bizlere vereceği katkılar çok önemli, vatandaşlarımızdan,
bu desteklerin devamını bekliyoruz. Devletimiz, vatandaşlarımızın, bulunduğu
katkılar neticesinde onlar için ciddi miktarda ödül müessesesi ön görmüş, bundan
da faydalanmalarını isteriz."
23,3 MİLYAR TL'LİK KAMU ZARARI ENGELLENDİ
Uslu, yapılan kanun değişikliği ile ekiplerin sahaya çıktığını kaydederek,
şöyle konuştu:
"Sayın bakanımızın da akaryakıt kaçakçılığı ile mücadeleye verdiği özel
önem sayesinde ekiplerimizin çalışmalarını kanundan aldığımız destek ile çok
daha hızlandırdık. 2021 yılı Nisan ayında yapılan kanun değişikliği ile ekiplerimiz
sahaya çıktı, mücadeleci kuruluşlarımızın yaptığı katkılar sayesinde 13 akaryakıt
dağıtım şirketinde usulsüz faaliyet tespit edildi, bu dağıtım şirketlerinin
lisanslarının sonlandırılması sağlandı. Kanun değişikliği sonrası akaryakıt
istasyonlarında otomasyon sistemlerine müdahaleler çok ciddi yaptırımlara bağlandı,
tespiti durumunda akaryakıt istasyonlarının faaliyetlerinin sonlandırılması
kanun ile kararlaştırılmıştı. Kanunun çıktığı 30 Nisan 2021'den bu yana son
1 yıl içinde yapılan çalışmalar neticesinde toplam 23,3 milyar TL'lik kamu zararı
engellendi. Bayiler bazında baktığımızda yaklaşık 40 bayinin otomasyon sistemine
müdahale kapsamında faaliyetleri durduruldu, 13 akaryakıt dağıtım şirketinin
lisansları sonlandırıldı, çok ciddi tutarda kamu zararı engellenmiş oldu."
'35,5 MİLYAR TL'LİK SAHTE FATURA DÜZENLENDİĞİ TESPİT EDİLDİ'
Uslu, "Özel ekip kurulduğu günden bu yana toplam 35,5 milyar TL'lik sahte fatura
tespitinde bulundu, 1500 firmayı inceledi. Bu incelemeler neticesinde çeşitli
firmaların 35,5 milyar TL'lik sahte fatura düzenlediği tespit edildi. Bu tespitler
neticesinde toplam 12,5 milyar TL'lik de kamu zararına sebep olunduğu ortaya
çıkarıldı. Gereği için, VDK, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na konu intikal edildi.
İlgili kurumlar tarafından tespitler derinleştiriliyor. Neticesinde ilgili kişi
ve firmalara rücuda bulunulacak" dedi.
SON OPERASYON 3 İLDE
Uslu, yakın zamanda Manisa, Ankara, Kırıkkale'de yapılan operasyonun da detaylarını
paylaşarak, şöyle devam etti:
"ALO 136 hattımıza gelen ihbarda bir akaryakıt istasyonunun kaçak akaryakıt
satmak üzere faaliyet yürüttüğünden bahsediliyordu. Özel ekibimiz hazırlığını
yaptı, analiz gerçekleştirdi, otomasyon sistemine müdahale olduğunu arkadaşlarımız
değerlendirdi. Sahaya çıktıklarında inceleme yaptılar, otomasyon sistemine yazılım
ve bazı elektronik devreler vasıtası ile müdahale edildiğini ve satılan akaryakıtı
aslında satılmamış gibi göstererek vergiden kaçırıldığı tespit edildi. Yapılan
tespitlerde çok sayıda fişler bulundu. Bu fişler belli firma ve plakalara düzenlenmişti.
Yazarkasa kayıtlarına bakıldığında aslında bu fişlerin kayıtlara yansımadığı
tespit edildi. Firmaların akaryakıtı gerçek alıcı adına değil başka alıcı adına
satılmış gibi gösterdiğini arkadaşlarımız tespit etti. Bunlar tutanaklara bağlandı,
ilgili kurumlara gereği için gönderildi."