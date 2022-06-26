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Bakanlığın özel ekibi, 23,3 milyar TL'lik kamu zararını önledi

Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan Akaryakıt Özel Ekibi'nin son 1 yılda yürüttüğü faaliyetlerle toplam 23,3 milyar TL'lik kamu zararı engellendi. Usulsüz faaliyet yürüttüğü tespit edilen 13 akaryakıt dağıtım şirketinin lisansları sonlandırıldı. Otomasyon sistemine müdahale ettiği tespit edilen 40 bayinin de faaliyetleri durduruldu.

Kaynak : DHA
Eklenme : 26 Haziran 2022 12:00
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Bakanlığın özel ekibi, 23,3 milyar TL'lik kamu zararını önledi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdür Yardımcısı Bekir Can Uslu, kaçakçılıkla mücadelede vatandaşların ihbarlarının önemine değinerek, "Devletimiz, kaçakçılık ile mücadelede vatandaşlarımızın yaptığı katkıya binaen bir ikramiye müessesesi ön görmüş, bu katkılar neticesinde mahkeme sürecinin başlaması ve sonuçlanması ile birlikte eşya türüne göre de vatandaşlarımız ikramiye alıyor. 2021 yılında 1979 ihbar aldık, ödediğimiz toplam ikramiye miktarı 17,6 milyon TL. 2022 yılında ilk 5 ayda 652 ihbar ulaştı, ödediğimiz ikramiye miktarı toplam 8,8 milyon TL. Vatandaşlarımızdan, bu desteklerin devamını bekliyoruz" dedi.

Ticaret Bakanlığı bünyesinde, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulundan (VDK) görevlendirilen personelle faaliyetlerini yürüten Akaryakıt Özel Ekibi, büyük titizlikle çalışıyor. Türkiye'de ilk ve tek olan, Başbakanlık Genelgesi ile 2014 yılında kurulan Akaryakıt Özel Ekibi, 22 kişiden oluşuyor. Bakanlık sistemleri ve 'Alo 136' Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İhbar Hattı'na vatandaşlar tarafından yapılan ihbarlar doğrultusunda da operasyon düzenleyen özel ekip, Kaçakçılık ile Mücadele ve Vergi Usul Kanunu kapsamında faaliyetlerini sürdürüyor. 2021 yılı Nisan ayında kanunda yapılan değişiklikle akaryakıt istasyonlarında otomasyon sistemlerine müdahaleler yaptırımlara bağlandı, tespiti durumunda ise akaryakıt istasyonlarının faaliyetlerini sonlandırılması kanun ile kararlaştırıldı. Bu kapsamda 2022 yılında ülke genelinde özel ekip tarafından 48 operasyon düzenlendi. Operasyonlar neticesinde otomasyon sistemine müdahale ettiği tespit edilen 22 akaryakıt istasyonunun faaliyetleri sonlandırılarak, mühürlendi. Sahada yapılan çalışmalar ile ise farklı usulsüzlüklerin yapıldığı ve ağırlıklı olarak sahte fiş kullanımının yaygın olduğu tespit edildi. Bu kapsamda bazı firmaların, akaryakıt alınmadığı halde, sahte faturaları şirket giderlerine yansıtıp KDV indiriminden yaralanma yoluna gittiği tespit edildi. Bu düzenek ve sahte fişlerin tespiti ile kamu zararları engellenmiş oluyor.

İLK 4 AYDA 8,8 MİLYON TL İKRAMİYE

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdür Yardımcısı Bekir Can Uslu, DHA'ya yaptığı değerlendirmede, kaçakçılık ile mücadelede vatandaşların ihbarlarının önemine değinerek, şunları söyledi:

"Kaçakçılık ile mücadelede en önemli unsurlarımızdan biri vatandaşımızın bize verdiği destek. Bu destek de bakanlığımızın 'Alo 136' Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İhbar Hattı'na yaptığı ihbarlar ile oluyor. Kamuoyu desteği, kaçakçılık ile mücadele faaliyetlerinde çok önemli. Vatandaşlarımızdan gelecek ihbarlar bizim yürüttüğümüz çalışmalara bir anlamda da katkı sağlıyor. Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadelede ihbarlar da önemli bir unsur. Devletimiz kaçakçılık ile mücadelede vatandaşlarımızın yaptığı katkıya binaen bir ikramiye müessesesi ön görmüş, bu katkılar neticesinde mahkeme sürecinin başlaması ve sonuçlanması ile birlikte eşya türüne göre de vatandaşlarımız ikramiye alıyor. 2021 yılında 1979 ihbar aldık, ödediğimiz toplam ikramiye miktarı 17,6 milyon TL. 2022 yılında ilk 5 ayda 652 ihbar ulaştı, ödediğimiz ikramiye miktarı toplam 8,8 milyon TL. Bir çağrıda bulunuyoruz; onların bizlere vereceği katkılar çok önemli, vatandaşlarımızdan, bu desteklerin devamını bekliyoruz. Devletimiz, vatandaşlarımızın, bulunduğu katkılar neticesinde onlar için ciddi miktarda ödül müessesesi ön görmüş, bundan da faydalanmalarını isteriz."

23,3 MİLYAR TL'LİK KAMU ZARARI ENGELLENDİ

Uslu, yapılan kanun değişikliği ile ekiplerin sahaya çıktığını kaydederek, şöyle konuştu:

"Sayın bakanımızın da akaryakıt kaçakçılığı ile mücadeleye verdiği özel önem sayesinde ekiplerimizin çalışmalarını kanundan aldığımız destek ile çok daha hızlandırdık. 2021 yılı Nisan ayında yapılan kanun değişikliği ile ekiplerimiz sahaya çıktı, mücadeleci kuruluşlarımızın yaptığı katkılar sayesinde 13 akaryakıt dağıtım şirketinde usulsüz faaliyet tespit edildi, bu dağıtım şirketlerinin lisanslarının sonlandırılması sağlandı. Kanun değişikliği sonrası akaryakıt istasyonlarında otomasyon sistemlerine müdahaleler çok ciddi yaptırımlara bağlandı, tespiti durumunda akaryakıt istasyonlarının faaliyetlerinin sonlandırılması kanun ile kararlaştırılmıştı. Kanunun çıktığı 30 Nisan 2021'den bu yana son 1 yıl içinde yapılan çalışmalar neticesinde toplam 23,3 milyar TL'lik kamu zararı engellendi. Bayiler bazında baktığımızda yaklaşık 40 bayinin otomasyon sistemine müdahale kapsamında faaliyetleri durduruldu, 13 akaryakıt dağıtım şirketinin lisansları sonlandırıldı, çok ciddi tutarda kamu zararı engellenmiş oldu."

'35,5 MİLYAR TL'LİK SAHTE FATURA DÜZENLENDİĞİ TESPİT EDİLDİ'

Uslu, "Özel ekip kurulduğu günden bu yana toplam 35,5 milyar TL'lik sahte fatura tespitinde bulundu, 1500 firmayı inceledi. Bu incelemeler neticesinde çeşitli firmaların 35,5 milyar TL'lik sahte fatura düzenlediği tespit edildi. Bu tespitler neticesinde toplam 12,5 milyar TL'lik de kamu zararına sebep olunduğu ortaya çıkarıldı. Gereği için, VDK, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na konu intikal edildi. İlgili kurumlar tarafından tespitler derinleştiriliyor. Neticesinde ilgili kişi ve firmalara rücuda bulunulacak" dedi.

SON OPERASYON 3 İLDE

Uslu, yakın zamanda Manisa, Ankara, Kırıkkale'de yapılan operasyonun da detaylarını paylaşarak, şöyle devam etti:

"ALO 136 hattımıza gelen ihbarda bir akaryakıt istasyonunun kaçak akaryakıt satmak üzere faaliyet yürüttüğünden bahsediliyordu. Özel ekibimiz hazırlığını yaptı, analiz gerçekleştirdi, otomasyon sistemine müdahale olduğunu arkadaşlarımız değerlendirdi. Sahaya çıktıklarında inceleme yaptılar, otomasyon sistemine yazılım ve bazı elektronik devreler vasıtası ile müdahale edildiğini ve satılan akaryakıtı aslında satılmamış gibi göstererek vergiden kaçırıldığı tespit edildi. Yapılan tespitlerde çok sayıda fişler bulundu. Bu fişler belli firma ve plakalara düzenlenmişti. Yazarkasa kayıtlarına bakıldığında aslında bu fişlerin kayıtlara yansımadığı tespit edildi. Firmaların akaryakıtı gerçek alıcı adına değil başka alıcı adına satılmış gibi gösterdiğini arkadaşlarımız tespit etti. Bunlar tutanaklara bağlandı, ilgili kurumlara gereği için gönderildi."

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